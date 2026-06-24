Brasil encontró en Vinicius Jr. a su gran figura durante el primer tiempo frente a Escocia y se marchó al descanso con una sólida ventaja de 2-0 que lo acerca al liderato del Grupo C del Mundial 2026.

El delantero del Real Madrid fue decisivo en el Hard Rock Stadium de Miami, donde castigó dos errores rivales para encaminar a la selección dirigida por Carlo Ancelotti.

La Verdeamarela mostró paciencia desde el inicio del encuentro. Mientras Escocia intentaba construir desde el fondo con circulación segura, Brasil esperaba el momento adecuado para presionar y explotar los espacios. La estrategia dio resultado rápidamente.

Vinicius Jr. lidera a Brasil con un doblete y deja a Escocia contra las cuerdas

A los siete minutos llegó la primera celebración. Scott McKenna perdió la pelota en una zona de alto riesgo tras la presión de Rayan y el balón quedó servido para Vinicius Jr. El atacante no desaprovechó el regalo, dejó en el camino al arquero Angus Gunn con un amague y definió a puerta vacía para establecer el 1-0.

El tanto obligó a Escocia a adelantar líneas, aunque sin lograr generar verdadero peligro sobre el arco defendido por Alisson Becker.

Brasil controló el ritmo del partido y estuvo cerca de ampliar la diferencia con otra acción de Vinicius que terminó anulada por intervención del VAR debido a una falta previa sobre Hendry.

Brasil venció a Escocia con una brillante actuación de Vinicius Jr.

Lejos de afectar al delantero, la decisión pareció motivarlo aún más. Cuando el primer tiempo se acercaba a su final, la Canarinha volvió a golpear.

Matheus Cunha recuperó un balón cerca del área rival y la jugada continuó con Bruno Guimarães, quien envió un centro preciso al corazón del área. Gunn calculó mal la trayectoria de la pelota y Vinicius apareció libre de marca para conectar de cabeza y enviar el balón al fondo de la red.

Con ese tanto, anotado en el minuto 47, el extremo firmó su doblete y se convirtió provisionalmente en el máximo goleador de Brasil en el torneo. Además, confirmó su condición de líder ofensivo de una selección que mostró contundencia y eficacia para castigar cada error de Escocia.