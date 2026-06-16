La millonaria cláusula que acerca a Sebastián Villa a Boca Juniors

El mercado de fichajes en Argentina comienza a calentarse y uno de los nombres que vuelve a ocupar los principales titulares es el del colombiano Sebastián Villa.

El extremo antioqueño, actualmente figura de Independiente Rivadavia, aparece nuevamente en el radar de Boca Juniors, club en el que dejó una huella deportiva importante antes de su salida en medio de diversas controversias extradeportivas.

Según versiones de la prensa argentina, el interés del conjunto xeneize es real y ya habría existido un acercamiento de Juan Román Riquelme, presidente de Boca, para conocer las condiciones de una eventual negociación. El factor que podría acelerar cualquier operación es la cláusula de salida que figura en el contrato del futbolista.

Boca ya conoce el precio: lo que cuesta sacar a Sebastián Villa de Rivadavia

De acuerdo con la información conocida, Villa cuenta con una cláusula de rescisión cercana a los siete millones de dólares, aunque desde Independiente Rivadavia consideran que el valor total de una transferencia podría ubicarse entre los ocho y los diez millones.

Esta cifra convertiría al colombiano en una de las operaciones más importantes del mercado argentino.

La dirigencia del club mendocino ha dejado claro que está dispuesta a negociar y respetar los acuerdos alcanzados con el jugador. Incluso, desde Argentina se señala que la institución estaría abierta a una venta mediante pagos escalonados o al contado, aunque priorizando una oferta económica que satisfaga sus expectativas.

Riquelme mueve fichas por Villa y una cláusula toma protagonismo

Para Boca Juniors, el posible regreso de Villa representa una oportunidad de recuperar a un futbolista que conoce perfectamente la exigencia del club. Durante su primera etapa en La Bombonera fue protagonista de varios títulos y se consolidó como una de las principales armas ofensivas gracias a su velocidad, desequilibrio y capacidad para generar peligro por las bandas.

Además, el atacante atraviesa un gran momento futbolístico. Tras su paso por el fútbol europeo y su regreso a Argentina, Villa ha logrado recuperar protagonismo en Independiente Rivadavia, despertando nuevamente el interés de varios equipos del continente.

Por ahora, las conversaciones se encuentran en una fase preliminar, pero el panorama parece claro: Boca Juniors analiza seriamente el regreso del colombiano y la cláusula de salida incluida en su contrato podría convertirse en la llave para concretar una de las transferencias más llamativas del fútbol sudamericano en este mercado.