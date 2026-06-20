La oferta de Riquelme por Villa sacude el mercado: ¿cuánto ofreció Boca y qué falta?

La negociación por Sebastián Villa continúa sumando capítulos y, aunque las partes parecen más cerca que meses atrás, todavía existe una diferencia económica que mantiene en pausa el regreso del colombiano a Boca Juniors.

El presidente de Independiente Rivadavia, Daniel Vila, reveló detalles de las conversaciones y dejó en claro que la decisión final dependerá de que el Xeneize cumpla con las condiciones establecidas.

El dirigente mendocino aseguró que la salida del atacante está contemplada siempre y cuando se abone la cláusula de rescisión. “Si Boca, o quien sea, paga la cláusula de rescisión, Villa se va de Independiente porque le di mi palabra: para eso pusimos la cláusula”, explicó Vila, dejando abierta la puerta a una transferencia.

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El principal punto de conflicto está en el monto de la operación. Según contó el presidente de Independiente Rivadavia, Juan Román Riquelme realizó una propuesta inicial de cinco millones de dólares en el presente año y un millón más en la próxima temporada. Vila respondió con una contrapropuesta: siete millones netos más intereses, con un pago diferido.

“Riquelme me ofreció cinco millones este año y uno el próximo. Yo le dije que no tenía problema en financiarlo, pero sobre los siete millones más intereses: a lo que ofreció, le sumé el millón restante para completar los siete, más 500 mil de intereses a pagar en 2028, pero no volvió a llamar”, afirmó.

La postura de Boca coincide con la información que circuló desde el club, cercana a los seis millones de dólares, era el máximo esfuerzo que estaban dispuestos a realizar y esperaban una respuesta de la dirigencia mendocina.

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El otro foco de discusión está en la cláusula de salida. Mientras desde el entorno de Boca entendían que la cifra era de seis millones de dólares, Vila sostiene que el monto real es de siete millones netos y apunta al representante del futbolista, Rodrigo Riep.

“El error fue del representante, que le dijo a Riquelme que la cláusula era de seis millones de dólares. Pero no, son siete y netos”, señaló el presidente de la Lepra mendocina.

Mientras tanto, el cuerpo técnico de Boca, encabezado por el nuevo entrenador, el vasco Arruabarrena, espera definiciones rápidas para cerrar el mercado de pases. La intención es evitar negociaciones extensas y resolver las incorporaciones necesarias para jugar el torneo local y la Copa Sudamericana, luego de quedar fuera de Libertadores.