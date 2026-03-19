La Premier seduce a Carlos Andrés Gómez: esta es la propuesta que estudia el Vasco da Gama

Aunque el presente con su equipo es precario, en la zona roja de descenso en el Brasileirao con el Vasco da Gama, su equipo solo ha podido sumar cinco puntos luego de siete jornadas, perdiendo en cuatro ocasiones y siendo una de las vallas más vencidas del campeonato; sin embargo, el nivel individual del colombiano rescata el su presente, tanto así que desde la Premier han vuelto a posar su mirada en el extremo.

El club inglés, que ya ha contado con colombianos como Jefferson Lerma y Luis Sinisterra

El futuro de Andrés Gómez vuelve a apuntar hacia Europa. El extremo colombiano, hoy figura del Vasco da Gama, estaría en el radar de la Premier League, en un posible movimiento que confirmaría su resurgir tras un camino con giros inesperados.

A sus 23 años, el chocoano ha demostrado que el éxito no siempre sigue una línea recta. Tras su irrupción en Millonarios, dio el salto al Real Salt Lake, antes de probar suerte en Europa con el Stade Rennais. Sin embargo, fue su llegada al fútbol brasileño la que reactivó su mejor versión. En 2025, tras un paso inicial como cedido, Vasco decidió apostar fuerte y adquirir sus derechos deportivos de manera definitiva.

Desde entonces, Gómez se ha consolidado como uno de los extranjeros más influyentes del Brasileirao. Su capacidad en el uno contra uno lo ha posicionado como el segundo mejor regateador entre las diez principales ligas del mundo, según datos de Opta, un registro que ha despertado nuevamente el interés del mercado europeo.

Gómez estaría listo para escribir un nuevo capítulo en la Premier

De acuerdo con versiones surgidas en Brasil, el AFC Bournemouth habría realizado consultas formales por el atacante, siguiendo de cerca su evolución. El club inglés, que ya ha contado con colombianos como Jefferson Lerma y Luis Sinisterra, vería en Gómez una apuesta de presente y futuro.

En Vasco, no obstante, manejan otros tiempos. La dirigencia confía en que una eventual convocatoria con la selección Colombia, bajo la dirección de Néstor Lorenzo, impulse aún más su valor de mercado, estimado actualmente en 8 millones de euros.

Con juventud, talento y mercado, Gómez parece listo para escribir un nuevo capítulo. Esta vez, con la experiencia suficiente para que su regreso a Europa sea definitivo.