La prensa brasileña se rinde ante Jhon Arias: así calificaron su actuación con Palmeiras

La prensa brasileña destacó la actuación del colombiano Jhon Arias en la victoria de Palmeiras sobre Fortaleza, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa de Brasil.

El mediocampista fue señalado como una de las principales figuras del equipo dirigido por Abel Ferreira, en una noche en la que también sobresalieron Mauricio y Ramón Sosa.

El colombiano recibió una calificación de 8,5, la más alta entre los jugadores de Palmeiras según la valoración de la prensa. La afición, además, fue todavía más contundente: le otorgó 8,9, confirmando el impacto que tuvo el futbolista durante el encuentro disputado en el Allianz Parque.

Gol y figura: la calificación de Jhon Arias que destaca la prensa brasileña

De acuerdo con el análisis brasileño, Arias tuvo dificultades para entrar rápidamente en el partido, pero una vez encontró su ritmo terminó convirtiéndose en uno de los jugadores más determinantes. Su aporte no se limitó a la faceta ofensiva.

El colombiano se destacó por su sacrificio defensivo y por las recuperaciones que permitieron a Palmeiras generar transiciones rápidas. Precisamente, varias de sus intercepciones terminaron convirtiéndose en contraataques peligrosos.

Además, participó en la acción que derivó en el primer gol del conjunto paulista y posteriormente apareció como protagonista para marcar uno de los tantos de la victoria.

Jhon Arias sorprende en Palmeiras: la contundente calificación que recibió en Brasil

Su gol llegó con un magnífico remate de cabeza en plancha, una definición que fue resaltada por la prensa brasileña como una de las mejores acciones individuales de la jornada.

La actuación de Arias mantiene la buena impresión que ha dejado desde su llegada al fútbol brasileño y representa otro paso positivo después de su participación en el Mundial.

Mauricio recibió una calificación de 8,0 después de abrir el marcador para Palmeiras. El mediocampista mejoró considerablemente con respecto a sus actuaciones anteriores y justificó su presencia en el equipo titular.

Con Arias como principal figura, Palmeiras consiguió una ventaja importante en la serie y dejó buenas sensaciones de cara al partido de vuelta de los octavos de final.