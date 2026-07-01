La primera gran consecuencia de la eliminación: Beccacece confirma su futuro

La eliminación de Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 dejó una consecuencia inmediata: el fin del ciclo de Sebastián Beccacece al frente de la selección.

Tras la derrota por 2-0 ante México, el entrenador argentino confirmó en rueda de prensa que no continuará al mando de la Tri, al considerar que no cumplió con el principal objetivo que se había trazado.

"No pudimos cumplir con la hazaña que prometimos, que era hacer nuestro mejor Mundial. Por eso, obviamente, por la responsabilidad que conllevo, mi contrato finalizaba una vez que terminaba el Mundial, y el Mundial terminó para Ecuador", declaró Beccacece con evidente resignación.

Sebastián Beccacece anuncia su salida de Ecuador tras la eliminación del Mundial 2026

El técnico reconoció el dolor que dejó la eliminación, especialmente por la ilusión que había despertado el equipo durante el torneo. Ecuador logró avanzar a los dieciseisavos de final tras una histórica victoria sobre Alemania en la fase de grupos, resultado que alimentó las expectativas de una campaña memorable.

"Hoy es un día y una noche triste para todo el pueblo ecuatoriano porque había una gran ilusión y una enorme expectativa por lo que construimos durante este tiempo juntos", señaló el estratega argentino.

A pesar del desenlace, Beccacece defendió el trabajo realizado desde su llegada al banquillo ecuatoriano. Recordó que asumió el cargo cuando "no había un camino marcado" y sostuvo que la selección consiguió mejorar la actuación del Mundial anterior, además de consolidar una identidad competitiva.

Sebastián Beccacece anuncia su salida de Ecuador tras la eliminación del Mundial

El entrenador también confesó que le habría gustado continuar al frente del proyecto, aunque entendía que el contrato estaba ligado al rendimiento en la Copa del Mundo. En su despedida dedicó palabras de agradecimiento al plantel, al que describió como un grupo unido y comprometido.

"Me hubiese encantado seguir. Este grupo construyó una hermandad extraordinaria y solo tengo palabras de agradecimiento por su entrega, respeto y compromiso", afirmó.

Beccacece cerró su intervención reiterando que no tiene reproches hacia sus futbolistas y agradeciendo tanto a los jugadores como al pueblo ecuatoriano por el respaldo recibido durante su proceso. Su salida pone fin a un ciclo que devolvió a Ecuador a las rondas eliminatorias de un Mundial, aunque sin alcanzar el histórico objetivo que se había propuesto.