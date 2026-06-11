La razón por la que Julián Quiñones juega con México y no con Colombia

Julián Quiñones quedó inscrito en la historia de la Copa Mundial de 2026 al marcar el primer gol del torneo. El delantero de México abrió el marcador apenas a los nueve minutos del compromiso ante Sudáfrica, confirmando su gran momento futbolístico y convirtiéndose en uno de los nombres más comentados del arranque de la competencia.

Sin embargo, detrás de su celebración con la camiseta mexicana existe una historia que genera curiosidad en Colombia. Y es que Quiñones nació el 24 de marzo de 1997 en Magüí Payán, Nariño, por lo que muchos aficionados se preguntan por qué no representa a la Selección Colombia.

La respuesta está en el camino que tomó su carrera desde muy joven. Cuando tenía entre 18 y 19 años emigró a México para vincularse a las divisiones menores de Tigres UANL. A partir de ese momento desarrolló prácticamente toda su trayectoria profesional en territorio mexicano, pasando por equipos como Venados FC, Lobos BUAP, Tigres, Atlas y Club América.

De Nariño al Mundial: así terminó Julián Quiñones jugando para México

Su crecimiento en la Liga MX fue constante hasta convertirse en una de las grandes figuras del campeonato. Con Atlas fue pieza clave en la obtención de un histórico bicampeonato y posteriormente brilló con América, actuaciones que terminaron acercándolo cada vez más a la selección mexicana.

Aunque Quiñones vistió la camiseta de Colombia en categorías juveniles, participando en el Sudamericano Sub-20 de 2017 y conquistando los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2018, su futuro a nivel absoluto tomó otro rumbo (Cuatro goles anotados).

¿Colombia pudo tenerlo? La verdad sobre la elección de Julián Quiñones

En 2023 recibió una convocatoria de la Selección Colombia para disputar una fecha FIFA. Sin embargo, el atacante rechazó el llamado debido a que estaba finalizando su proceso de naturalización mexicana y deseaba mantener abierta la posibilidad de representar al combinado azteca.

El 11 de octubre de ese mismo año obtuvo oficialmente la nacionalidad mexicana y pocos días después recibió la autorización de la FIFA para jugar con México. Su debut llegó en noviembre de 2023, convirtiéndose en el primer colombiano en defender la selección mexicana.

Tres años después, esa decisión terminó llevándolo al escenario más grande del fútbol. En su primera Copa del Mundo, Quiñones no solo debutó como mundialista, sino que además escribió su nombre en la historia al anotar el primer gol del Mundial 2026.