La respuesta de De la Fuente cuando le preguntaron cuál fue el secreto del Mundial

Luis de la Fuente no pudo ocultar la emoción después de llevar a España nuevamente a la cima del fútbol mundial. El seleccionador español, campeón del Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Argentina en la final, aseguró que esta generación de futbolistas representa un ejemplo para todo un país y resaltó la fortaleza de un grupo que se mantuvo fiel a una idea de juego.

Luis de la Fuente ya tiene su lugar en la historia de España. Su apuesta por esta generación terminó con la conquista más importante: volver a convertir a la Roja en campeona del mundo.

La voz del campeón: Luis de la Fuente destacó el legado de una generación histórica de España

Con la Copa del Mundo en sus manos, el entrenador habló del orgullo que siente por haber acompañado a sus jugadores durante un proceso que comenzó años atrás y que terminó con la segunda estrella mundialista para la Roja.

“Estamos en una nube. Cuando echas la vista atrás, hemos hablado mucho con los jugadores y me decían: ‘Míster, hemos ganado todo’. Y eso es maravilloso”, expresó De la Fuente, quien destacó el camino recorrido por un grupo que ya había conquistado la Liga de Naciones 2023 y la Eurocopa 2024.

Para el técnico español, el éxito no solo se explica desde el talento individual, sino desde la unión del equipo: “Una generación de futbolistas que son un ejemplo para el deporte español, para la juventud española, para España. Juntos somos más fuertes”, afirmó.

Confesión de De la Fuente tras levantar la Copa del Mundo que sorprendió a todos

De la Fuente también destacó la mentalidad de sus dirigidos y la capacidad para sostener la presión de una final mundialista: “Han ido creciendo con esta idea, fieles a la idea, haciéndola mejor, dando un ejemplo de grupo, de equipo, de familia”, señaló.

Sobre el partido ante Argentina, el entrenador reconoció que España pudo haber resuelto la final antes, pero resaltó el papel de Emiliano 'Dibu' Martínez, quien mantuvo con vida a la Albiceleste durante gran parte del encuentro.

“Las grandes intervenciones de 'Dibu' han impedido que el partido se ganara antes y que nos pusiéramos por delante en el marcador con más solvencia”, explicó.

El técnico también valoró la capacidad de sufrimiento de su equipo, especialmente después de la expulsión de Enzo Fernández, que dejó a Argentina con diez jugadores durante la prórroga.

“Esta es una final de un Mundial y, aunque con diez, tienes que sufrir. Hemos demostrado otra vez que estamos preparados para todo”, concluyó.