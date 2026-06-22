La sorpresa del Grupo H: Cabo Verde complicó las cuentas de Uruguay

El Grupo H del Mundial 2026 se ha convertido en uno de los más inesperados del torneo gracias a la irrupción de Cabo Verde, selección que ha desafiado todos los pronósticos y mantiene vivas sus opciones de clasificación a los octavos de final.

Tras dos jornadas disputadas, España lidera la zona con cuatro puntos, mientras que Uruguay y Cabo Verde comparten la segunda posición con dos unidades cada uno. Arabia Saudita cierra la clasificación con un punto.

La gran revelación ha sido el conjunto africano. Luego de sorprender con un empate sin goles frente a España en su debut, Cabo Verde volvió a dar muestras de competitividad al igualar 2-2 con Uruguay, una de las selecciones llamadas a pelear por los primeros lugares del grupo.

El resultado dejó en evidencia las dificultades del equipo dirigido por Marcelo Bielsa. La Celeste todavía no conoce la victoria en el certamen y suma dos empates consecutivos, primero ante Arabia Saudita (1-1) y luego frente a Cabo Verde. Aunque acumula tres goles a favor, también ha mostrado fragilidad defensiva en momentos clave.

Cabo Verde sacude el Mundial y deja a Uruguay al borde de la eliminación

La situación deja a Uruguay bajo presión de cara a la última fecha. El combinado sudamericano deberá enfrentarse a España, líder de la zona y uno de los equipos más sólidos hasta el momento, después de vencer 4-0 a Arabia Saudita y empatar con Cabo Verde.

Mientras tanto, los africanos tendrán una oportunidad inmejorable para seguir haciendo historia cuando se midan a Arabia Saudita. Una victoria podría catapultarlos a los octavos de final e incluso dejarlos por delante de Uruguay si la Celeste no logra sumar ante los españoles.

Lo que parecía un grupo accesible para los uruguayos se transformó en un escenario lleno de incertidumbre. Y en el centro de esa sorpresa aparece Cabo Verde, la selección que está desafiando la lógica y soñando con una clasificación histórica.

Así quedó el Grupo H: Uruguay y Cabo Verde llegan con vida a la última fecha

Equipo | PJ | GF | Pts

España | 2 | 4 | 4

Uruguay | 2 | 3 | 2

Cabo Verde | 2 | 2 | 2

Arabia Saudita | 2 | 1 | 1