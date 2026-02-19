Lanús Vs Flamengo EN VIVO hoy 19 de febrero: hora y cómo ver la Recopa Sudamericana

El Club Atlético Lanús recibe este jueves 19 de febrero en el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez al poderoso Flamengo de Brasil en el partido de ida de la Recopa Sudamericana.

Lanús afronta el compromiso como actual campeón de la Copa Conmebol Sudamericana, certamen en el que se alzó con el título al derrotar en la gran final a Atlético Mineiro de Brasil en los lanzamientos desde el punto penal con marcador de 5-4.

El equipo argentino ha comenzado la temporada con un aceptable rendimiento al registra dos victorias, dos empates y una derrota en el campeonato local.

Por otro lado, Flamengo se ganó el derecho de disputar la Recopa al quedarse con el título de la Copa Conmebol Libertadores.

El mengao se coronó con el certamen más importante del continente al derrotar en la gran final a Palmeiras.

En el inicio de la temporada 2026, los dirigidos por Filipe Luis registran una victoria, un empate y una derrota en el Brasileirao, mientras que en el Campeonato Carioca jugarán la fase semifinal frente al Madureira.

El partido entre Lanús y Flamengo por la ida de la Recopa Sudamericana se juega este jueves 19 de febrero a partir de las 7:30 de la noche, horario colombiano, y se podrá VER EN VIVO por Disney +.