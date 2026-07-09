¿Lesión de Mbappé? Así fue el momento en que pidió el cambio

Francia vivió un momento de incertidumbre en la recta final del compromiso frente a Marruecos, luego de que Kylian Mbappé solicitara el cambio a los 77 minutos, una decisión que despertó la preocupación tanto en el cuerpo técnico como entre los aficionados.

El delantero francés se dejó caer sobre el césped y, de inmediato, hizo la señal al banquillo para ser sustituido.

La imagen generó inquietud por tratarse de la principal figura ofensiva del equipo y uno de los jugadores más determinantes del Mundial de 2026.

Mbappé encendió las alarmas en Francia tras pedir el cambio en pleno partido

Sin embargo, instantes después llegaron señales de tranquilidad. Mbappé abandonó el terreno de juego caminando, sin evidenciar gestos de dolor ni muestras claras de una lesión muscular o articular.

Todo indica que la sustitución respondió a una molestia física o a una decisión preventiva para evitar mayores riesgos en el tramo decisivo del encuentro.

Didier Deschamps movió entonces su banco de suplentes para refrescar el ataque. Jean-Philippe Mateta ingresó en lugar del capitán francés, mientras que Bradley Barcola reemplazó a Désiré Doué con el objetivo de mantener la intensidad ofensiva.

Aunque Mbappé salió por sus propios medios, su sustitución dejó abierta la incógnita sobre su estado físico de cara a una eventual clasificación de Francia a las semifinales, instancia en la que el conjunto europeo espera contar con su máxima estrella en plenitud de condiciones.