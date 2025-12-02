Confirmados los dos equipos ascendidos a la Liga BetPlay 2026

El primer equipo en ascender a la Liga BetPlay 2026 fue Jaguares, quien fue campeón del Torneo BetPlay en el primer semestre del año y pese a no disputar la más reciente final entre Cúcuta y Real Cundinamarca, se hizo inalcanzable en la Tabla de Reclasificación y por eso fue el primero en obtener su boleto a la máxima categoría.

El equipo de Montería no se demoró nada en volver a la Primera División, pues luego de perder la categoría el año pasado, formó un proceso serio y sumó jugadores importantes como el goleador Andrés Rentería, pieza clave en el éxito del conjunto felino.

¿Quién fue el segundo ascendido a la Liga BetPlay 2026?

Por otro lado, en la final del Torneo BetPlay 2025-II hubo una serie llena de emociones, donde el Cúcuta Deportivo terminó ganando por la tanda de los penaltis tras ganar el partido de vuelta por 2-1 y empatar la contienda 2-2.

El equipo ‘motilón’ aseguró no solo el título en este segundo semestre del año, sino que también logró el ascenso automático a la Primera División, pues con los tres puntos ganados por la victoria 2-1 en este partido de vuelta superó a Patriotas en la Tabla de Reclasificación y no hubo necesidad de disputar la Gran Final.

¿Cuáles equipos descendieron a la Segunda División?

En contra parte, dos clubes terminaron el año con una gran frustración, no por perder títulos o tener la chance de ascender como lo vivió el Real Cundinamarca y el conjunto de Patriotas, sino también por perder la categoría en este 2025.

Se trata de Unión Magdalena y el Envigado Fútbol Club, quienes quedaron últimos en la Tabla del Descenso y tendrán que jugar el Torneo BetPlay el próximo año, teniendo en cuenta que el equipo naranja no perdía la categoría después de 18 años militando en la máxima división.