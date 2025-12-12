A reconstruir para volver: América se despediría hasta de 10 jugadores

En Cali ya no se habla de continuidad, sino de reconstrucción. América de Cali, golpeado por un 2025 irregular y condicionado por lesiones, abrió oficialmente la puerta a una renovación masiva que promete cambiar el rostro del equipo. Dos fichajes casi cerrados, diez salidas confirmadas y un listado extenso de necesidades revelan que el proyecto de David González apenas comienza y viene con cirugía mayor.





Dos fichajes estratégicos: Mosquera y Machís, las primeras piezas del nuevo proyecto

La prioridad era clara, reforzar las bandas. Por eso, América empezó la renovación con dos nombres que llegan para elevar el nivel ofensivo.

El primer fichaje prácticamente cerrado es Harold Santiago Mosquera, figura de Santa Fe, campeón y segundo máximo goleador del club en 2025. Llega como agente libre y será presentado oficialmente el 8 de enero. Su desequilibrio, velocidad y pegada lo convierten en una incorporación clave para lo que quiere González en ataque.

El segundo refuerzo es el venezolano Darwin Machís, jugador de experiencia internacional y reciente campeón con UCV FC. Su último semestre lo terminó con 3 goles y 1 asistencia, y aporta potencia, definición y un perfil zurdo que encaja perfectamente en las necesidades de los escarlatas.

Pero esto apenas es el inicio. Tras una evaluación de tres meses, González pidió refuerzos para casi todas las líneas:

•1 arquero

•1 defensa central

•2 laterales

•1 volante de marca

•2 extremos

•1 delantero goleador

Además de futbolistas polivalentes que puedan cumplir varias funciones tácticas. La reconstrucción será profunda.





Diez salidas confirmadas: América hace una barrida y se despide de referentes

La renovación también trajo decisiones duras. Varios jugadores no seguirán en el proyecto 2026, incluyendo figuras históricas y nombres que no cumplieron las expectativas.

Entre las salidas más sensibles está la de Luis Alejandro Paz, uno de los símbolos del bicampeonato 2019-2020, quien se va tras siete años en el club. También se confirmó la salida de Manuel Caicedo, quien regresará a Internacional de Palmira, y de Daniel Bocanegra, quien no continuará.

Esta es la lista completa de bajas:

•Joel Graterol

•Santiago Silva

•Yerson Candelo

•Cristian Tova

•Rodrigo Holgado

•Daniel Bocanegra

•Manuel Caicedo

•Luis Alejandro Paz

•Sebastián Navarro

•Luis Ramos

El caso de Luis Ramos fue especialmente polémico, América no logró llegar a un acuerdo económico con Cusco FC, que rechazó el pago a cuotas por los 600.000 dólares del 50 % de su pase. La negociación se cayó y el delantero deberá regresar a Perú, dejando al equipo sin una de sus principales opciones ofensivas para 2026.





Un América que se reinventa para volver a ser protagonista

La reconstrucción del América de Cali ya está en marcha. Con refuerzos de peso, una barrida profunda y un técnico que tiene claro el perfil de su nuevo equipo, el club empieza a modelar su identidad de 2026. La hinchada espera que esta renovación no sea solo un ajuste, sino el inicio de un ciclo que devuelva al equipo el protagonismo local y continental que perdió en los últimos años.