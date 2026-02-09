Alejandro Restrepo contra las cuerdas: la estadística que sentencia su futuro en Medellín

Acabó el 2025 con un Deportivo Independiente Medellín que fue subcampeón del primer semestre, fue líder del segundo torneo, pero en cuadrangulares no pudo dar con ese favoritismo que tenía. Además, fue subcampeón en la Copa BetPlay, nada más ni nada menos que contra su acérrimo rival, Atlético Nacional.

Pese a esto y al cambio que exigen los hinchas con Alejandro Restrepo, el entrenador fue renovado hasta 2027. En este arranque de temporada, las cosas tampoco van bien para el club ni para Restrepo. De hecho, se habla de que su trabajo está en revisión, dependiendo de lo que pase en la fase previa de la Copa Libertadores que ya se acerca contra Liverpool de Uruguay.

El presidente del Medellín, Raúl Giraldo habría afianzado la continuidad de Alejandro Restrepo, sumado a que sus dirigidos lo protegieron después del partido ante Internacional de Bogotá. Didier Moreno se responsabilizó y dejó afuera al entrenador de toda culpa.

Aunque lo siguen ratificando dentro de la institución, las estadísticas que suma Alejandro Restrepo no le dan la mano para continuar. De hecho, los malos resultados no son solo de este 2026, sino de gran parte del 2025 cuando fue dos veces subcampeón en Liga y Copa BetPlay.

LA ESTADÍSTICA DEL 2025 Y 2026 QUE CONDENA A ALEJANDRO RESTREPO EN EL CARGO

Con todo lo que está en juego, y pese a que pidan la salida del entrenador, el ex Alianza Lima afirmó que hay cómo salir de esto y es por medio de “victorias, resultados, con presentaciones que cambien las emociones que hoy estamos viviendo, y es un sentimiento que tenemos todos”. Sin embargo, esas sensaciones para cambiar las cosas no se han visto ni de local ni de visitante.

Bajo ese panorama, el entrenador pierde puntos desde el final del 2025 cuando no pudo hilar muchas victorias en los cuadrangulares semifinales. Solo ganó un partido que fue ante Junior el 8 de diciembre.

De hecho, esa fue la última victoria que tuvo Alejandro con el Medellín. Ya van siendo dos meses desde que no gana la institución. Desde el primero partido de los cuadrangulares hasta la quinta jornada de la Liga BetPlay 2026-I, los ‘Poderosos’ han disputado 13 encuentros con un saldo más que lapidario para cualquier entrenador.

Son 13 partidos en los que el Deportivo Independiente Medellín no ha estado a la altura ni en cuadrangulares del 2025, ni en la Copa BetPlay, ni en este arranque de la Liga BetPlay 2026. Han sumado solo una victoria ante el Medellín, perdieron siete y empataron cinco.

Alejandro Restrepo tendrá que enderezar el camino en esta Liga BetPlay cuando enfrenten en condición de visitante al Cúcuta Deportivo que también viene con la capa caída. Medellín apenas suma dos puntos en este 2026 y se avecina la Copa Libertadores el martes 17 y martes 24 de febrero ante el Liverpool de Uruguay.

Lo ratificaron, pero todo puede depender de los resultados que vengan en las próximas fechas. Por ahora, Restrepo tiene el aval de la presidencia, directivos y de los jugadores que lo han arropado en este momento complejo que viven.