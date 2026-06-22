Alerta en Deportivo Cali: una de sus figuras podría salir por una oferta del exterior

El futuro de Emanuel 'Bebelo' Reynoso vuelve a ser tema de conversación en Deportivo Cali. El volante argentino, considerado una de las principales figuras del proyecto deportivo del cuadro ‘azucarero’, estaría en el radar del fútbol mexicano, donde ya habría llegado una propuesta que podría modificar el rumbo de su carrera en los próximos días.

Reynoso llegó al Deportivo Cali como uno de los fichajes más destacados para la temporada 2026.

Su llegada generó ilusión en la afición ‘verdiblanca’ por su experiencia internacional, su capacidad para manejar los tiempos del partido y el talento que mostró durante su etapa en Talleres de Córdoba.

Bebelo Reynoso podría irse del Deportivo Cali: llegó una oferta que cambia todo

Por ahora, la continuidad del argentino no está descartada, pero tampoco su posible salida. El mercado empieza a moverse y el nombre de Reynoso se convierte en uno de los temas centrales dentro del presente del conjunto ‘azucarero’.

Según la información revelada por Zona Libre de Humo, desde México apareció una oferta importante que involucra tanto al jugador como al club vallecaucano.

Aunque la posibilidad de una salida comenzó a generar preocupación entre los hinchas, el mediocampista estaría cómodo en la institución y no tendría, por ahora, una decisión tomada sobre su futuro.

La propuesta proveniente del fútbol mexicano abre un escenario de incertidumbre, pero en el entorno del club aseguran que todavía no existe una determinación definitiva. La intención del jugador y las conversaciones entre las partes serán claves para definir el siguiente paso.

La próxima semana aparece marcada en el calendario como un periodo decisivo. Allí podrían conocerse mayores detalles sobre si Bébelo Reynoso continuará liderando el mediocampo del Deportivo Cali o si aceptará un nuevo desafío fuera del fútbol colombiano.