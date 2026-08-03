Alerta para Nacional y Medellín: cierre parcial del Atanasio Girardot ya tiene fecha

El Estadio Atanasio Girardot comenzó una nueva etapa de su proceso de remodelación y, como consecuencia, tendrá un cierre temporal y parcial en uno de sus sectores. La medida, anunciada por la Alcaldía de Medellín y la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), busca garantizar la seguridad durante los trabajos de intervención de la tribuna occidental.

La restricción comenzó el 30 de julio y se extenderá hasta el 13 de septiembre de 2026, periodo durante el cual permanecerá cerrado un tramo de aproximadamente 254 metros lineales en el costado externo de la tribuna occidental, entre las puertas 1, en el sector occidental sur, y 15, en el occidental norte.

La intervención es necesaria para permitir el ingreso y operación de una grúa telescópica y maquinaria pesada, elementos fundamentales para avanzar en el desmonte de la actual cubierta. El tránsito de peatones y vehículos no autorizados estará restringido en esta zona.

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Aunque el cierre modifica la circulación habitual alrededor del escenario, la EDU aseguró que el ingreso de aficionados, deportistas, visitantes y asistentes a los eventos deportivos y culturales continuará garantizado.

Para ello estarán habilitadas cuatro puertas peatonales dentro del perímetro establecido para las obras, mientras que otros dos accesos serán utilizados exclusivamente por la maquinaria, equipos y vehículos relacionados con el proyecto.

La situación representa un desafío logístico para Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín, habituales protagonistas del Atanasio, especialmente durante las jornadas de Liga BetPlay en las que el escenario recibe a miles de aficionados.

La primera fase de la remodelación contempla el desmonte manual de la cubierta occidental, proceso que comenzó el pasado 1 de julio y que será ejecutado pieza por pieza, sin recurrir a una demolición.

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El proyecto de modernización contempla una transformación profunda del escenario. La meta es que el nuevo Atanasio Girardot tenga capacidad para 60.000 espectadores, silletería en todas sus tribunas y una cubierta superior a los 31.000 metros cuadrados, diseñada para proteger completamente al público del sol y la lluvia.

La inversión asciende a $750.000 millones, con recursos públicos, y las obras están proyectadas para concluir hacia finales de 2027.

El diseño toma como referencia escenarios internacionales recientemente remodelados, entre ellos el Santiago Bernabéu, Camp Nou, Allianz Arena y Monumental de Buenos Aires.