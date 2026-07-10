Alexis Henríquez fue contundente con el vestuario de Nacional: "El ego se queda afuera"

Atlético Nacional inició una nueva etapa con la presentación oficial de Lucas González como director técnico. Sin embargo, una de las voces que más llamó la atención fue la de Alexis Henríquez, máximo ganador en la historia del club y ahora asistente técnico del nuevo cuerpo técnico, quien dejó un mensaje contundente sobre los valores que buscarán recuperar en el camerino verdolaga.

El histórico exdefensor reveló que desde hace tiempo veía a Lucas González como el hombre ideal para dirigir al equipo antioqueño: "Siempre que me invitaba el presidente, yo le decía con mucho respeto que el técnico indicado para Nacional era Lucas. Ya conoce el club y sé lo que le puede aportar", afirmó.

Henríquez explicó que, aunque en anteriores oportunidades había rechazado la posibilidad de regresar al club, ahora considera que llegó el momento indicado para asumir el reto: "Las cosas de Dios son perfectas. Estoy seguro de que llegamos en el momento indicado", expresó.

Alexis Henríquez marca la línea en Nacional: "El ego se queda afuera y la disciplina lleva a los títulos"

El excapitán fue enfático al señalar que el éxito del proyecto dependerá de que todos entiendan que el colectivo está por encima de cualquier individualidad: "Todos tenemos ego, pero hay que ponerlo a disposición del grupo y del club", aseguró.

Henríquez recordó que ni siquiera su condición de máximo ganador le abrió automáticamente las puertas del cuerpo técnico tras su retiro: "Yo soy uno de los más ganadores de la historia, pero si fuera así de simple, al día siguiente de retirarme estaría en Nacional. No fue así porque sabía que no estaba preparado", manifestó.

El asistente técnico también dejó claro que la disciplina será un principio innegociable durante esta nueva etapa: "Les dije a los muchachos desde el primer día que ninguno está por encima del grupo, ni de Nacional, ni yo. Habrá normas claras y el que se salga de ellas tendrá consecuencias", advirtió.

Finalmente, Henríquez resumió la filosofía que espera implantar junto a Lucas González con una frase que refleja su carrera como futbolista: "La disciplina está por encima de todo para conseguir títulos. El ego, cuando entra acá, todo el mundo lo deja afuera", un mensaje con el que busca sentar las bases del nuevo Atlético Nacional.