Alfredo Arias y su deuda pendiente en el FPC: ¿cuál fue su final perdida?

El 13 de diciembre de 2023 quedó marcado como una de las más dolorosas en la carrera como entrenador de Alfredo Arias, pues aquel día terminó perdiendo la final de la Liga BetPlay dirigiendo al Deportivo Independiente Medellín.

Cuando el título parecía asegurado, Vladimir Hernández apareció en los minutos finales para poner el 1-2 a favor de Junior y empatar la serie para forzar la tanda de los penaltis, donde luego el equipo ‘tiburón’ se terminó quedando con la estrella de Navidad.

"Pasamos de estar en una euforia y una ansiedad de poder ser campeones, a quedarnos con nada en un minuto. Inmediatamente, convertir todos los penales; pero errar uno y quedar fuera de la posibilidad de ser campeón", dijo Arias en una reciente entrevista con Win Sports.

Alfredo Arias recordó con tristeza la final perdida

La frustración fue mayor para el técnico uruguayo si se tiene en cuenta la sólida campaña que había construido el equipo a lo largo del semestre, pues bajo su conducción el Medellín solo perdió un partido en la fase regular de la Liga BetPlay 2023-II, lo que le permitió terminar segundo en la tabla general, únicamente por detrás de Águilas Doradas.

Ya en los cuadrangulares, el DIM mostró su mejor versión: superó a Millonarios, América de Cali y Atlético Nacional, con una contundente goleada 0-5 en el clásico antioqueño incluida. En la final, pese a la derrota 3-2 en Barranquilla, el equipo reaccionó en el Atanasio Girardot con goles de Joaquín Varela y Edwin Cetré, aunque la anotación de Vladimir Hernández y una actuación decisiva de Santiago Mele terminaron apagando la ilusión de Alfredo Arias.

"Fue tan traumático eso, porque el desarrollo del partido había sido favorable a nosotros y todo estaba dado para ser campeones. Este juego es así, es cruel. No siempre es justo y no tiene que ser justo, porque justamente eso les da posibilidades a todos”, recordó el DT.

Arias busca ser campeón por primera vez en Colombia

El estratega de 67 años que ha dirigido a Santa Fe, Deportivo Cali, Medellín y Junior (actualmente) quiere por fin celebrar su primera estrella en el fútbol colombiano, esta vez en el banquillo del equipo ‘tiburón’ enfrentando al Deportes Tolima, serie que se llevará a cabo el viernes 12 en el Metropolitano y el martes 16 en el Manuel Murillo Toro.







