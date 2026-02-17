Alianza Fc recibe este martes 17 de febrero a Cúcuta Deportivo en el estadio Armando Maestre Pavajeau de Valledupar en partido válido por la fecha 7 de la Liga BetPlay.

El duelo entre valduparenses y motilones será determinante por la parte baja de la tabla y además por la zona de descenso.

Antes del compromiso, Alianza Fc se ubica en la última posición con solo dos puntos.

Cúcuta Deportivo, que tendrá el segundo encuentro de Richard Páez, es 19 con las mismas dos unidades del rival.

En en su anterior partido, Alianza Fc empató como local con Once Caldas, mientras que los motilones perdieron en el estadio General Santander con Deportivo Independiente Medellín.

Alianza FC Vs Cúcuta Deportivo EN VIVO: hoy 17 de febrero hora y cómo VER la Liga BetPlay

El partido entre Alianza Fc contra Cúcuta Deportivo se juega este martes 17 de febrero a partir de las 4:00 de la tarde, horario colombiano.

El compromiso se podrá VER EN VIVO por Win Sports.