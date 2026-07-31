¡América da la cara! Director deportivo responde por el caso de Yhormar Hurtado

América de Cali comenzó con triunfo la Liga BetPlay II-2026, pero su victoria 2-0 sobre Internacional de Bogotá quedó acompañada por una controversia administrativa que ahora deberá ser analizada por las autoridades del fútbol colombiano.

El conjunto capitalino habría presentado una reclamación ante la Dimayor por la presunta alineación indebida de Yhormar Hurtado, situación relacionada con el recorrido del lateral durante la temporada. Internacional argumentaría que el futbolista habría disputado partidos oficiales con Deportes Tolima, Always Ready de Bolivia y posteriormente América.

América de Cali responde por el caso Yhormar Hurtado: Iván Vélez explicó la postura del club

En medio de la polémica, Iván Vélez, gerente deportivo del América de Cali, salió a explicar la posición de la institución y aseguró que el club realizó previamente las verificaciones correspondientes antes de utilizar al jugador.

"Todo se hizo en América, analizar las situaciones para permitir la inscripción de Yhormar Hurtado”, manifestó Vélez al referirse al procedimiento adelantado por la institución.

La controversia gira alrededor del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA, que establece condiciones sobre la inscripción y participación de futbolistas durante una misma temporada. Sin embargo, existen excepciones que deben ser revisadas de acuerdo con las fechas y las competencias disputadas.

Vélez aseguró que el América ya entregó su posición frente al reclamo presentado por Internacional de Bogotá y ahora espera que el proceso avance.

“Ya hemos dado una respuesta por parte del club y el abogado, esperemos que llegue a feliz término”, explicó el gerente deportivo.

Además, el dirigente hizo referencia al periodo que debe considerarse para determinar la vigencia de una temporada. “El estatuto del jugador habla de que el campeonato va desde el partido uno hasta el partido final del semestre. Ahí termina el campeonato”, afirmó.

Por ahora, no existe una decisión oficial que determine una infracción ni que modifique el resultado del encuentro disputado en El Campín. La reclamación deberá ser estudiada por las autoridades competentes antes de establecer cualquier consecuencia.

Mientras se desarrolla el caso, América continúa trabajando en su preparación para la segunda jornada de la Liga BetPlay, en la que enfrentará a Boyacá Chicó.

Vélez también entregó novedades sobre la plantilla y señaló que "Adrián Ramos continúa con su preparación física después del tratamiento realizado durante la pretemporada. “Adrián Ramos está terminando su parte física, en la pretemporada se hizo un tratamiento de rodilla para estar listo”, indicó.

Sobre las decisiones para el próximo partido, el gerente fue claro: “El profe tiene todos los jugadores a disposición, él verá a quién alinea”.

Así, mientras América espera una definición sobre el caso Yhormar Hurtado, la institución sostiene que actuó después de revisar las condiciones necesarias para su participación.