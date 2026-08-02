América de Cali vs. Boyacá Chicó EN VIVO | Liga BetPlay fecha 2 | minuto a minuto y goles

América de Cali afronta este domingo 2 de agosto un nuevo desafío en la Liga BetPlay 2026-II. El conjunto escarlata recibe a Boyacá Chicó en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, desde las 5:45 de la tarde, con la intención de sumar tres puntos que le permitan comenzar a tomar protagonismo en la parte alta de la tabla.

Para este compromiso, el cuerpo técnico del conjunto caleño definió una convocatoria de 20 futbolistas, con alternativas en todas las líneas y una marcada presencia de jugadores ofensivos.

La lista está conformada por dos arqueros, siete defensores, cuatro mediocampistas y siete atacantes, muestra de las diferentes posibilidades que tendrá el entrenador para plantear el partido.

En el arco aparecen Jean Fernandes y Juan Montoya, quienes serán las opciones para custodiar la portería americana. La defensa quedó integrada por Danny Rosero, Mateo Castillo, Marcos Mina, Cristian Tovar, Yhormar Hurtado, Ómar Bertel y Brayan Córdoba.

El mediocampo, por su parte, tendrá a Josen Escobar, José Cavadía, Rafael Carrascal y Juan Aponzá como alternativas para manejar la zona central y darle equilibrio al equipo.

En ataque está una de las principales novedades de la convocatoria, con siete futbolistas citados. Yeison Guzmán, Tomás Ángel, Luis Quiñones, Kevin Angulo, Edson Tortolero y Tilman Palacios aparecen como las principales opciones ofensivas para buscar el arco de Boyacá Chicó.

América de Cali vs. Boyacá Chicó EN VIVO: los escarlatas buscan hacerse fuertes en el Pascual Guerrero

El encuentro representa una nueva oportunidad para que América empiece a consolidar su idea de juego en el segundo semestre.

Boyacá Chicó, mientras tanto, llegará al Pascual Guerrero con la intención de complicar los planes del local y sumar como visitante. El conjunto boyacense buscará aprovechar cualquier espacio que deje América y convertir el compromiso en un examen exigente para los dirigidos por el cuadro escarlata.

El duelo comenzará a las 5:45 p. m. y tendrá como escenario el Pascual Guerrero. Los aficionados podrán seguirlo por Win Sports+ en televisión y mediante Win Play.