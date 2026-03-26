América decepciona: contundente respuesta de Adrián Ramos ante la falta de gol

El empate sin goles entre América de Cali y Llaneros FC dejó un sabor amargo en el conjunto escarlata, sensación que reflejó la hinchada, los aficionados, el cuerpo técnico, jugadores y el experimentado delantero Adrián Ramos al término del compromiso.

Falta de contundencia, común denominador del América

Tras el partido, el joven volante Josen Escobar no ocultó su frustración por el resultado: “Estamos muy tristes por no conseguir la victoria. Creo que hicimos un gran trabajo, pero nos faltó concretar”, señaló, reconociendo que la falta de eficacia fue determinante para no sumar de a tres en casa.

Escobar destacó que el equipo generó múltiples oportunidades de gol, pero la falta de puntería terminó pasando factura. “Tuvimos cerca de 15 opciones y no pudimos convertir. Eso es algo que debemos mejorar, seguir trabajando en los entrenamientos para poder ratificar ante la hinchada”, agregó con autocrítica.

Autocrítica de Adrián Ramos por la falta de contundencia del América de Cali

El atacante fue autocrítico con el rendimiento ofensivo del equipo, señalando que la falta de eficacia terminó siendo determinante: “Generamos varias opciones, pero no pudimos concretar. Con el paso del partido entramos en desesperación al momento de tomar decisiones y eso nos costó”, explicó, dejando claro que América tuvo las herramientas para quedarse con la victoria.

Ramos también reconoció el trabajo defensivo del rival, que complicó el desarrollo del juego: “Sabíamos que nos íbamos a encontrar con un partido así. Llaneros hizo un buen planteamiento, pero aun así logramos someterlos por momentos y crear situaciones claras”, añadió.

Adrián Ramos y la actualidad del América: "Cuando el gol no llega, aparece la angustia"

El delantero señaló que, pese al dominio territorial y las llegadas generadas, la ansiedad terminó jugando en contra del equipo, especialmente en el tramo final: “Cuando el gol no llega, aparece la angustia y creo que eso se notó sobre el cierre”, afirmó.

En cuanto al planteamiento táctico, Ramos explicó que el grupo trabaja distintas variantes, incluyendo la posibilidad de jugar con doble delantero, aunque subrayó que las decisiones dependen del cuerpo técnico según el contexto del partido: “Tenemos alternativas, el profe decide lo mejor en cada momento”, comentó.

Finalmente, el referente escarlata insistió en la necesidad de pasar página rápidamente. “Se nos escapan dos puntos importantes, pero hay que pensar en lo que viene y prepararnos para volver a ganar”, concluyó.