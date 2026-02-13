¡Fiesta roja! América recibe a Santa Fe en su cumpleaños

El plan de viernes en la noche tendrá como protagonistas a América de Cali y Independiente Santa Fe en la Liga BetPlay I-2026. El llamado “duelo de rojos” enfrenta a dos equipos que, aunque comparten la misma cantidad de puntos, viven realdades diferentes.

Duelo cargado de tradición: América de Cali celebra este viernes 99 años de historia contra Santa Fe

El cumpleaños se celebra con doblete de partidos de América, contra Junior en la rama femenina, y contra Santa Fe en la rama masculina. El cronograma de este viernes 13 comienza a las 5:00 p.m. y el partido estelar a las 8:00 p.m.

En 2011, tras 57 años consecutivos en la máxima categoría, descendió a la Primera B y se convirtió en el primer grande del país en perder la categoría. Aquel golpe marcó un antes y un después.

El ascenso en 2016 representó mucho más que un regreso deportivo: fue la recuperación institucional de un club histórico que desde entonces trabaja por consolidarse en la Primera A y recuperar protagonismo internacional, tienen un partido pendiente por Sudamericana contra Atlético Bucarmanga.

América ha construido su identidad a través de clásicos intensos. El derbi vallecaucano frente a Deportivo Cali es uno de los más tradicionales del país, mientras que el llamado “clásico de rojos” ante Santa Fe se ha convertido en un choque de alto voltaje. También destaca sus rivalidad con Millonarios FC y Nacional, con quienes perdieron en la última jornada liguera.

Realidades diferentes, mismo puntaje: América y Santa Fe suman 7 unidades en la Liga Betplay

El conjunto vallecaucano quiere reencontrarse con la victoria en casa tras el empate frente a Once Caldas, resultado que lo dejó con siete unidades y cierta sensación de estancamiento. Además, llega golpeado por la derrota 2-1 ante Atlético Nacional, en donde perdieron por expulsión a Nicolás Hernández.

David González confirmó que el brasileño Jean Fernandes será el encargado de custodiar el arco.

Santa Fe llega revitalizado tras su primera victoria en el campeonato, pero son dueños de la casilla 12, por lo que necesita sumar de a tres. El técnico Pablo Repetto destacó la capacidad de reacción de su equipo en la última presentación, aunque reconoció la urgencia de mayor eficacia.

El antecedente más reciente favorece a los cardenales: en agosto de 2025 se impusieron 2-1. Este viernes, la historia vuelve a escribirse en rojo.