América sacó un punto de Medellín: "Ir a Barranquilla a jugarnos la vida"

América de Cali salió del Atanasio Girardot con un empate valioso que mantiene vivas sus aspiraciones en el Grupo A de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay. Tras el 1-1 frente a Independiente Medellín, el técnico encargado Álex Escobar entregó su análisis del partido, destacando el punto conseguido fuera de casa, la actitud del plantel y las decisiones arbitrales que pudieron influir en el cierre del juego.

Las sensaciones del partido y el valor del punto

Escobar fue claro desde el inicio, aunque el plan era ganar, el empate no es un mal negocio en una plaza tan complicada.

“Tuvimos los deseos de ganar el juego, pero lo más importante fue la actitud del equipo, muy buena y con los deseos de competir”, dijo en rueda de prensa.

El entrenador resaltó que pese a no obtener la victoria, el punto deja al equipo con opciones reales de clasificación: “Es un punto que nos deja con una gran posibilidad. Tenemos que ir a Barranquilla a jugarnos la vida, ojalá este punto nos sirva para cumplir el objetivo. Lo que habló el profe David fue muy importante”.

También valoró la unidad del grupo y la forma en que el plantel ha encarado la fase semifinal: “El equipo ha trabajado de una gran manera, el grupo está muy unido y tenemos esa hambre de estar en la final. Conmucha humildad hemos encarado este cuadrangular y estamos dando la pelea”.

Arbitraje, jugadas polémicas y la duda de Adrián Ramos

Uno de los temas inevitables fue el cierre del partido, donde América reclamó dos faltas que pudieron cambiar el marcador. Escobar no profundizó en la polémica, pero sí dejó su opinión: “Aquí el tema es delicado. Indistintamente del resultado, las últimas dos faltas son para nosotros. Son decisiones arbitrales que hay que respetar, pero fueron jugadas muy complicadas que nos pudieron haber dado una mano”.

Sobre el siguiente reto, una visita decisiva a Junior en Barranquilla, Escobar aseguró que el grupo entiende la importancia del momento: “El jueves a darla toda para sacar el resultado y tener gran posibilidad en el último partido para llegar a la final, que es lo que tanto anhelamos”.

En cuanto al estado físico de Adrián Ramos, dejó una señal de alerta: “Salió un poco resentido, de pronto no lo tenemos el jueves. Estamos tranquilos porque los que entran a cumplir la función lo están haciendo de la mejor manera”.

Un punto que puede pesar

América no se va satisfecho del todo porque quería ganar, pero tampoco se va frustrado. El 1-1 en Medellín le permite seguir dependiendo de sí mismo en varias combinaciones y llegar con vida a las dos últimas fechas. El propio Escobar lo resumió:

“No estamos contentos porque queríamos ganar, pero este punto será fundamental para lo que viene”.

América sigue en la pelea, y el jueves en Barranquilla se jugará buena parte de su destino.