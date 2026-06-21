¡América se está armando! Otro fichaje está cerca y ya hay novedades

América de Cali continúa moviéndose en el mercado de fichajes y estaría cerca de concretar una nueva incorporación para fortalecer su plantilla.

Luego de confirmar la llegada de Luis Quiñones y anunciar el regreso de Brayan Córdoba, el conjunto vallecaucano tendría acordada la incorporación del mediocampista colombiano Yani David Quintero Rivas.

América mueve sus fichas: tras Brayan Córdoba y Luis Quiñones, va por otro refuerzo

Quintero es un volante con experiencia en el fútbol colombiano y una trayectoria que inició en las divisiones menores de Universitario de Popayán. En 2019 pasó a Boca Juniors de Cali, donde debutó profesionalmente en la segunda división, antes de dar el salto al Deportes Quindío en 2020.

Con el equipo cafetero logró mayor protagonismo durante la temporada 2021, año en el que consiguió el ascenso a la primera categoría. Su estreno en la máxima división del fútbol colombiano llegó el 17 de julio de ese año, siendo titular en el triunfo 2-0 del Quindío sobre Jaguares de Córdoba.

Posteriormente tuvo una experiencia internacional tras ser cedido al Red Bull Bragantino de Brasil, donde inicialmente hizo parte del equipo de reserva. Además, representó a Colombia en la categoría Sub-17 durante el Campeonato Sudamericano de 2019.

El mercado del América está encendido: nuevo refuerzo a punto de llegar

El mediocampista también tuvo pasos recientes por clubes importantes del país. En 2024 y parte de 2025 estuvo vinculado al Junior de Barranquilla, mientras que en el segundo semestre de 2025 defendió los colores del Deportivo Cali.

La operación por el futbolista, nacido en Buenaventura el 17 de julio de 2002, fue gestionada por su representante Álex Viveros y, según informó el periodista Andrés Muñoz de Zona Libre de Humo y Agenda Escarlata, el jugador ya tiene todo encaminado para vestir la camiseta del América.

Todavía no está confirmado si llegará como propiedad del club o bajo la modalidad de préstamo con opción de compra.

La llegada de Quintero se sumaría a los movimientos que adelanta América con la intención de armar un equipo competitivo. La dirigencia escarlata busca responder a una hinchada que ha pedido refuerzos de mayor jerarquía tras algunos fichajes recientes que no cumplieron con las expectativas.

Mientras Brayan Córdoba ya fue presentado oficialmente como nuevo jugador del equipo, Yani Quintero espera por los últimos detalles para convertirse en otra de las caras nuevas del América de Cali.