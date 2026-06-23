América tomó una decisión con su arquero: Tulio Gómez lanzó inesperado mensaje

América de Cali continúa ajustando detalles para afrontar la Liga BetPlay 2026-II, torneo en el que la obligación será pelear por el título después de una campaña anterior que dejó más dudas que certezas.

Tras la eliminación en los cuartos de final de los Play-Offs a manos de Santa Fe y varios movimientos en el mercado de fichajes, uno de los temas que más inquietaba a la afición era el futuro del arquero brasileño Jean Fernandes.

Tulio Gómez fue contundente sobre Jean Fernandes y cerró la puerta a una posible salida del arquero

Sin embargo, el máximo accionista del club, Tulio Gómez, fue tajante al referirse a los rumores que surgieron en las últimas semanas sobre una posible salida del guardameta. El dirigente dejó claro que América no tiene intención de desprenderse de uno de los jugadores más importantes de su plantilla.

“Jean, a pesar de que hay por ahí un periodista que se ha aliado con el agente para sacarlo, pero no, no, fue inútil, fue inútil los que quisieron sacarnos al arquero”, afirmó Gómez, desestimando cualquier versión relacionada con una negociación en marcha.

Las declaraciones del dirigente confirman que Jean Fernandes seguirá siendo una de las piezas fundamentales del proyecto deportivo que lidera el técnico David González para el segundo semestre del año. Además, Gómez dejó claro que el club blindó contractualmente al arquero para evitar cualquier salida inesperada.

Advertencia de Tulio Gómez sobre el arquero del América que pocos esperaban

“El arquero ya tiene una cláusula de rescisión alta. Ahora, si lo quieren llevar, que paguen la cláusula, como hicieron con el de Bucaramanga”, agregó.

La postura del directivo llega en medio de una renovación importante de la nómina escarlata. América ya confirmó varias salidas, entre ellas la del otro portero Jorge Soto, quien no llegó a un acuerdo para renovar su contrato.

Para suplir esa baja, el club incorporó a Juan Pablo Montoya, arquero de 27 años que viene de ser campeón del Torneo BetPlay con Envigado.

No obstante, todo apunta a que Montoya llegará para competir por un lugar y respaldar a Jean Fernandes, quien continuará siendo el dueño del arco rojo. Con el respaldo de la dirigencia y la confianza del cuerpo técnico, el brasileño seguirá encabezando la defensa de un América que busca poner fin a una sequía de títulos que ya completa seis años.