América vs Nacional EN VIVO hora y canal para ver Liga BetPlay

América será juez de Nacional en el último encuentro del grupo A en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay, el conjunto americano ya no se juega nada pero de ellos dependerá la posibilidad de Nacional de llegar a la final.

Los dirigidos por David González ya con sudamericana asegurada y sin posibilidades de final reciben a un Nacional que necesita ganar y que el DIM se imponga a Junior para seguir soñando con la final.

Hora y canal para ver el partido

El partido entre América y Nacional se jugará hoy 8 de diciembre de 2025 a partir de las 5:15p.m. y se podrá disfrutar por la señal en vivo de Win Play y Win Sports+.



