Arias calienta la final contra Atlético Nacional: "hemos conseguido más victorias"

Se viene una nueva final del fútbol colombiano, y desde Junior preparan al detalle el más mínimo movimiento de su rival en las finales de la Liga Betplay, el entrenador Alfredo Arias no deja nada a la suerte y espera un partido intenso frente a Atlético Nacional.

Luego de sobrepasar la serie contra Independiente Santa Fe, el equipo barranquillero espera un gran resultado en la ida que lo ponga a soñar con una nueva estrella en el FPC. Al frente, el equipo dirigido por Diego Arias.

Alfredo Arias palpita las finales, a pesar de que el encuentro contra los verdolagas no se dispute en el Metropolitano, todavía en obras de remodelación, se jugará en el Romelio Martínez desde las 7:30 de este martes.

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El entrenador del Junior augura una gran final: “Vamos a tratar de ser competitivos, estos jugadores la van a pelear”, manifestó.

Sobre el equipo que espera plantear para el primer duelo contra los antioqueños aseguró: “Tenemos una nómina muy buena, los muchachos me la ponen difícil todos los días. En Libertadores podíamos concentrar 23 y hoy solo 18. Esos cinco que quedaron afuera tenían casi las mismas posibilidades que los otros, pero para eso estoy yo, para tomar decisiones”.

Elogios de Alfredo Arias a los antioqueños: "Atlético Nacional es un gran rival"

Jermein Peña ha sido uno de los más criticados del equipo: “Peña es un muchacho joven, es un jugador de fútbol, no mató a nadie, no violó a nadie. Ojalá todos esos que buscaban una venganza o un castigo para un jugador de fútbol reviertan ese camino”, dijo.

Arias sabe que hasta ahora no han logrado nada y que el título sería un bálsamo luego de quedar eliminados del torneo internacional: “La humildad, la solidaridad y la calidad de los jugadores. Tenemos un grupo que se basa en la humildad. Somos un equipo solidario en las buenas, en las regulares y en las malas”, concluyó.

Por último el mensaje es claro, es una final esperado por toda la hinchada del equipo tiburón: “Atlético Nacional es un gran rival. Ha estado todo el campeonato arriba nuestro. En los dos semestres somos los dos equipos seguramente que hemos conseguido más puntos y más victorias. Se está dando un merecimiento y una justicia en lo que pasa”, comentó.