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Arias calienta la final contra Atlético Nacional: "hemos conseguido más victorias"

El entrenador del Junior se refirió al trascendental partido por la final de ida de la Liga en el estadio Romelio Martínez.
Camilo Nieto
Alfredo Arias, DT de Junior.
Alfredo Arias, DT de Junior, habla del duelo contra Nacional. // @juniorclubsa

Se viene una nueva final del fútbol colombiano, y desde Junior preparan al detalle el más mínimo movimiento de su rival en las finales de la Liga Betplay, el entrenador Alfredo Arias no deja nada a la suerte y espera un partido intenso frente a Atlético Nacional.

Luego de sobrepasar la serie contra Independiente Santa Fe, el equipo barranquillero espera un gran resultado en la ida que lo ponga a soñar con una nueva estrella en el FPC. Al frente, el equipo dirigido por Diego Arias.

Alfredo Arias palpita las finales, a pesar de que el encuentro contra los verdolagas no se dispute en el Metropolitano, todavía en obras de remodelación, se jugará en el Romelio Martínez desde las 7:30 de este martes.

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El entrenador del Junior augura una gran final: “Vamos a tratar de ser competitivos, estos jugadores la van a pelear”, manifestó.

Sobre el equipo que espera plantear para el primer duelo contra los antioqueños aseguró: “Tenemos una nómina muy buena, los muchachos me la ponen difícil todos los días. En Libertadores podíamos concentrar 23 y hoy solo 18. Esos cinco que quedaron afuera tenían casi las mismas posibilidades que los otros, pero para eso estoy yo, para tomar decisiones”.

Elogios de Alfredo Arias a los antioqueños: "Atlético Nacional es un gran rival"

Jermein Peña ha sido uno de los más criticados del equipo: “Peña es un muchacho joven, es un jugador de fútbol, no mató a nadie, no violó a nadie. Ojalá todos esos que buscaban una venganza o un castigo para un jugador de fútbol reviertan ese camino”, dijo.

Arias sabe que hasta ahora no han logrado nada y que el título sería un bálsamo luego de quedar eliminados del torneo internacional: “La humildad, la solidaridad y la calidad de los jugadores. Tenemos un grupo que se basa en la humildad. Somos un equipo solidario en las buenas, en las regulares y en las malas”, concluyó.

Por último el mensaje es claro, es una final esperado por toda la hinchada del equipo tiburón: “Atlético Nacional es un gran rival. Ha estado todo el campeonato arriba nuestro. En los dos semestres somos los dos equipos seguramente que hemos conseguido más puntos y más victorias. Se está dando un merecimiento y una justicia en lo que pasa”, comentó.

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