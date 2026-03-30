Arias destaca el carácter de Junior tras vencer a Inter de Bogotá: “No nos sobra nada”

El entrenador de Junior, Alfredo Arias, valoró el triunfo 0-1 frente a Internacional de Bogotá, destacando el esfuerzo de sus dirigidos en un escenario históricamente complejo para el equipo barranquillero.

Alfredo Arias: "Tuvimos dos o tres opciones claras que no pudimos concretar "

En su análisis, el técnico resaltó que el equipo ejecutó el plan de juego durante el primer tiempo, aunque lamentó la falta de eficacia. “Hicimos el partido que había que hacer. Tuvimos dos o tres opciones claras que no pudimos concretar y eso cambió el desarrollo”, explicó. Arias reconoció que, tras el descanso, el compromiso se tornó más complicado de lo esperado.

El estratega fue autocrítico al señalar que Junior terminó sufriendo más de la cuenta, en gran parte por la reacción del rival: “Después no fue el partido que quería, nos salvamos mucho gracias a nuestro arquero y eso también hay que decirlo”, admitió.

A pesar de las dificultades, Arias destacó el valor del resultado, teniendo en cuenta las bajas por lesión que han afectado la plantilla en las últimas semanas. “Estamos en un plano de humildad, sabemos que no nos sobra nada, pero este grupo tiene carácter”, afirmó.

Además, subrayó la importancia de sumar en Bogotá, una plaza históricamente complicada para Junior, y consideró que este triunfo puede fortalecer al equipo en lo anímico. “No veníamos jugando bien, pero estos resultados ayudan a posicionarnos y a aspirar a más”, concluyó.