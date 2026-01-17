Arrancaron las emociones de la Liga BetPlay 2026-I para el Deportivo Pereira que sigue en la cuerda floja. Infortunadamente, todavía no se ha arreglado el tema de las deudas de la institución a los jugadores, cuerpo técnico y funcionarios, pero la DIMAYOR no tomó decisiones con el reconocimiento deportivo del cuadro ‘Matecaña’.

Había incertidumbre con su participación, pero el calendario se mantuvo con el debut el viernes 16 de enero ante Llaneros en condición de local. En el Estadio Centenario de Armenia, el Pereira debutó con Arturo Reyes en el banquillo. Pese a todas las complicaciones, el samario no tuvo problemas en aceptar la oferta del club.

Sin embargo, el comienzo fue negativo con una dura derrota ante Llaneros con un marcador de 0-2. El partido se abrió antes de que acabara la primera parte con una exagerada expulsión a Gustavo Torres que dejó al club pereirano con diez elementos. La visita marcó en el complemento en dos ocasiones, pero el segundo fue un discutido penal por una mano de apoyo al cortar un centro.

LA QUEJA DE ARTURO REYES AL ARBITRAJE

Una vez terminaron lo 90 minutos, Arturo Reyes no se guardó nada para hablar sobre el arbitraje del primer partido de la Liga BetPlay. Esos errores arbitrales siguen dando de qué hablar y no fue la excepción en el Deportivo Pereira vs Llaneros.

El entrenador samario se quejó sobre las dos acciones más polémicas durante los 90 minutos. La expulsión de Gustavo Torres que, además, afirmó que ni la amarilla hubiese sido lo correcto, y una mano de apoyo de Santiago Aguilar en el suelo que señaló como penal.

Justamente, reveló que, tras ver la jugada le hizo un pedio especial a Gustavo Torres, “ya después de mirarlas en el camerino le dije a Gustavo que si podía ir a pedirle disculpas a Riascos, jugador de Llaneros, que creo que le dañó el esmalte de las uñas. No pasó absolutamente nada, ni para amarilla es”.

Por su parte, la otra jugada controvertida fue una pena máxima, la cual explicó de la siguiente forma, “la mano está de apoyo, va resbalando, ni siquiera cambia la dirección del balón”. También indicó que recibió mensajes de allegados que le comentaron que efectivamente no estuvieron bien las decisiones arbitrales.

JHON ALEXANDER OSPINA, SEÑALADO

El partido estuvo encargado por Ricardo Pabón de Norte de Santander. Un juez central que no ha tenido muchos juegos y que quedó en evidencia, especialmente porque se dejó llevar de las decisiones del VAR tras revisar ambas acciones.

De la tecnología, estuvo Jhon Alexander Ospina, que, de juez central también ha tenido varias intervenciones polémicas, sobre todo en la última edición de la Liga BetPlay. A partir de esa determinación de poner a un árbitro principal a encargarse del VAR, aparecen varias dudas, dado que no cuentan con esa experiencia en los monitores.

Al lado de Jhon Ospina estuvo Nataly Arteaga como AVAR. Los dos quedaron retratados en las dos decisiones que tuvieron que ver bastante con el resultado. Habrá que esperar si salen los videos correspondientes de los audios del VAR para determinar si estuvieron bien señalizadas tanto la expulsión como el penal.