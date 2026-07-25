Arturo Reyes rompió el silencio tras la derrota y confesó la difícil realidad del Pereira

El debut de Deportivo Pereira en la Liga BetPlay II-2026 dejó más preguntas que respuestas. La derrota 1-0 frente a Llaneros, en el partido que abrió el campeonato, volvió a poner sobre la mesa las dificultades deportivas y administrativas que atraviesa el club. Al finalizar el encuentro, el técnico Arturo Reyes respondió a una pregunta sobre el estado anímico del plantel y reconoció que el contexto ha golpeado al equipo.

Durante la rueda de prensa, al entrenador le consultaron cómo afrontan jugadores y cuerpo técnico las complicaciones derivadas de la imposibilidad de inscribir nuevos refuerzos, una situación que ha condicionado la planificación del semestre.

Con un panorama complejo fuera de la cancha y una derrota en el estreno, Deportivo Pereira ahora buscará reaccionar rápidamente para evitar que las dificultades institucionales terminen reflejándose en el desarrollo de la Liga BetPlay.

"No es fácil": la sincera confesión de Arturo Reyes tras el debut del Pereira

“Bueno, mira, no es fácil… no es fácil la situación, en qué sentido, en que el no poder inscribir jugadores limita mucho”, reconoció Reyes.

Pese a las dificultades, el estratega consideró que su equipo mostró aspectos positivos durante varios pasajes del compromiso disputado en Villavicencio.

“Con todo y eso el equipo hizo un relativo primer tiempo bueno. Tuvimos dos o tres oportunidades de gol que hay que meterlas”, explicó.

Para Reyes, el principal problema pasó por la falta de eficacia en los metros finales, un aspecto que, según aseguró, se ha repetido durante la preparación del equipo.

“Hay que tratar de marcar primero que el rival porque en todos los partidos de preparación hemos tenido oportunidades de gol y está faltando un poquito de tranquilidad a la hora de definir, acomodar mejor el cuerpo y encontrar a ese hombre que está libre. Hoy noté al equipo muy impreciso y ese es un tema futbolístico que nosotros, como entrenadores, tenemos que corregir y trabajar para mejorar en el próximo juego”, afirmó.

Arturo Reyes habló del difícil momento de Pereira tras el debut: “No es fácil la situación”

La misma preocupación fue compartida por el defensor **Yimmy Gómez**, quien admitió que la ausencia de incorporaciones representa un desafío adicional para el grupo.

“Respecto al tema de los refuerzos, obviamente es muy complicado porque el torneo cada día se incrementa más. Tenemos que ser conscientes de que ese es un punto difícil para el equipo, pero nosotros tenemos que asumir la responsabilidad”, señaló.

El futbolista también dejó claro que el plantel no buscará excusas para afrontar el semestre.

“Es muy complicado por no traer refuerzos, pero bueno, esto es lo que hay, esto es lo que nos tocó y tenemos que sacar el barco adelante porque no hay más de otra”.