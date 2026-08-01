Así fue el agónico y decisivo gol del Tolima que silenció a Alianza

Deportes Tolima protagonizó una remontada de película en Valledupar. El conjunto ibaguereño venció 2-1 a Alianza Valledupar gracias a un gol en el tiempo añadido y terminó celebrando tres puntos después de un partido que comenzó cuesta arriba.

El encuentro tuvo un desenlace emocionante, especialmente por la manera en que Tolima consiguió darle vuelta al marcador.

Alianza golpeó primero y puso a prueba la capacidad de reacción del equipo visitante, que tuvo que remar contra la corriente durante buena parte del compromiso.

El primer tanto llegó apenas en el minuto 8. Pardo apareció para adelantar a Alianza y poner el 1-0, resultado con el que el conjunto local tomó confianza y obligó al Tolima a buscar alternativas para regresar al partido.

Gol en el 90+3: Jorge Cabezas desató la locura y selló la remontada

La reacción del equipo visitante llegó antes del descanso y tuvo al VAR como protagonista. En el minuto 32, el árbitro revisó una acción en el área y determinó que Pedro Franco había cometido una mano. Después de la intervención de la tecnología, Tolima recibió un penalti.

Luis Sandoval asumió la responsabilidad en el minuto 36. El delantero ejecutó con seguridad y venció al arquero Johan Wallens con un remate ajustado al costado derecho. El 1-1 devolvió la tranquilidad al conjunto tolimense y dejó el partido abierto para el segundo tiempo.

La igualdad se mantuvo durante buena parte de la segunda mitad. Tolima intentó hacerse con el control del balón, mientras Alianza buscaba aprovechar los espacios con balones en profundidad. Sin embargo, varias de esas acciones terminaron en fuera de juego.

Con el reloj avanzando y cuando todo parecía encaminado hacia un empate, apareció el golpe definitivo.

Tolima remontó en Valledupar y se quedó con un triunfo agónico ante Alianza

En el minuto 90+3, Jorge Cabezas Hurtado se convirtió en el héroe de la noche. El delantero apareció en el último suspiro y marcó el 2-1 para completar la remontada del Tolima.

El tanto desató la celebración visitante y dejó sin margen de reacción a Alianza, que había estado cerca de quedarse con el triunfo.