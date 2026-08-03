Así juega Leonai Souza, el nuevo refuerzo de Millonarios: video revela sus habilidades

Millonarios está a punto de oficializar la llegada del brasileño Leonai Souza, mediocampista que ya se encuentra en Bogotá para cumplir con los exámenes médicos y posteriormente firmar su contrato con el conjunto capitalino.

Mientras se espera el anuncio del club, en redes sociales comenzó a circular un video que permite conocer algunas de las características del nuevo refuerzo azul.

La cuenta de X Testigos, identificada como seguidora del Barcelona SC de Ecuador, publicó imágenes de Leonai durante un partido en el que el conjunto ecuatoriano derrotó 3-0 al Corinthians por la Copa Libertadores. El registro muestra diferentes acciones del brasileño en la mitad de la cancha y permite observar parte de su repertorio con balón.

Leonai Souza, nuevo jugador de Millonarios: así se mueve el volante brasileño

En el video se aprecia a un volante con capacidad para conducir, superar rivales y asociarse con sus compañeros, además de participar activamente en la recuperación.

Leonai aparece ocupando diferentes zonas del mediocampo, mostrando intensidad para disputar el balón y velocidad para acompañar las transiciones ofensivas.

Ese perfil encaja con las necesidades que ha identificado **Fabián Bustos**, quien volverá a dirigir al futbolista después de haber coincidido con él durante su etapa en Barcelona SC entre 2022 y 2023.

Así juega Leonai Souza, el nuevo mediocampista de Millonarios que volverá a ser dirigido por Fabián Bustos

Leonai Souza dejó Barcelona SC a comienzos de este año para continuar su carrera en el Náutico de Brasil, pero su paso por el fútbol brasileño será corto. El mediocampista decidió regresar al fútbol internacional y aceptar la propuesta de Millonarios.

Antes de elegir al conjunto bogotano, el volante también estuvo en el radar de San Lorenzo de Argentina y Sporting Cristal de Perú.

Finalmente, la posibilidad de reencontrarse con Bustos y asumir un nuevo desafío en uno de los clubes más importantes de Colombia terminó inclinando la balanza.

Durante su etapa en Barcelona SC, Leonai se consolidó como uno de los mediocampistas habituales del equipo y acumuló experiencia en competencias internacionales. Se reencontrará también con Javier Burrai.

Precisamente, el partido contra Corinthians que aparece en el video publicado por Testigos corresponde a una de las actuaciones que ahora vuelven a circular entre los aficionados de Millonarios.

El jugador deberá superar los exámenes médicos y completar la firma de su contrato antes de ser anunciado oficialmente. Millonarios espera que Leonai aporte recuperación, dinámica y salida desde la mitad de la cancha, mientras Bustos apuesta nuevamente por un futbolista que ya conoce.