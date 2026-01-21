Así quedó el palmarés de campeones de la Superliga

Se disputó este miércoles 21 de enero el partido de vuelta de la Superliga BetPlay entre Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.
Después del empate con marcador 1-1 registrado en el encuentro de ida en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la capital del departamento del Atlántico, el título se lo quedó Independiente Santa Fe al golear 3-0 en el encuentro de vuelta.
Con este triunfo, Santa Fe se convirtió en el equipo que más veces ha celebrado la Superliga al conseguir su quinto trofeo.
El cuadro cardenal ya se había impuesto en las ediciones de 2013, 2015, 2017 y 2021.
Palmarés de campeones Superliga
Santa Fe: 5
Nacional: 4
Junior: 2
Millonarios: 2
Deportivo Cali: 1
Deportes Tolima: 1
Ganadores por año de la Superliga
2012 - Atlético Nacional
2013 - Santa Fe
2014 - Deportivo Cali
2015 - Santa Fe
2016 - Atlético Nacional
2017 - Santa Fe
2018 - Millonarios
2019 - Junior
2020 - Junior
2021 - Santa Fe
2022 - Deportes Tolima
2023 - Atlético Nacional
2024 - Millonarios
2025 - Atlético Nacional