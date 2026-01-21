Así quedó el palmarés de campeones de la Superliga

Se disputó este miércoles 21 de enero el partido de vuelta de la Superliga BetPlay entre Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

Después del empate con marcador 1-1 registrado en el encuentro de ida en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la capital del departamento del Atlántico, el título se lo quedó Independiente Santa Fe al golear 3-0 en el encuentro de vuelta.

Con este triunfo, Santa Fe se convirtió en el equipo que más veces ha celebrado la Superliga al conseguir su quinto trofeo.

El cuadro cardenal ya se había impuesto en las ediciones de 2013, 2015, 2017 y 2021.

Palmarés de campeones Superliga

Santa Fe: 5

Nacional: 4

Junior: 2

Millonarios: 2

Deportivo Cali: 1

Deportes Tolima: 1

Ganadores por año de la Superliga

2012 - Atlético Nacional

2013 - Santa Fe

2014 - Deportivo Cali

2015 - Santa Fe

2016 - Atlético Nacional

2017 - Santa Fe

2018 - Millonarios

2019 - Junior

2020 - Junior

2021 - Santa Fe

2022 - Deportes Tolima

2023 - Atlético Nacional

2024 - Millonarios

2025 - Atlético Nacional