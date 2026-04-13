Tan solo el domingo se registraron doce anotaciones en el fútbol profesional colombiano, Millonarios igualó 1-1 contra Santa Fe, Llaneros salvó el empate en su visita al Deportivo Cali. Bucaramanga goleó 5-0 sin Leonel Álvarez al Chicó y el Inter remontó 2-1 a Alianza en el Metropolitano de Techo de Bogotá.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay luego de la fecha 16

Los equipos que pelean por mantener se y por alcanzar el grupo de los ocho sufrieron duras derrotas que acortan la probabilidad de que puedan clasificarse para las semifinales del campeonato.

Nacional derrotó a su rival de patio y lo dejó al borde de la eliminación en la Liga, su interés evidentemente está en la participación internacional. Pasto derrotó a Tolima. Junior hizo lo propio como visitante contra Águilas. Once Caldas empató en el clásico con Pereira en Yopal, los de Arturo Reyes no conocen la victoria en el campeonato.

El máximo ascenso es del partido de cierre, Inter de Bogotá remontó contra Alianza y ganó 2-1, llegando a 25 puntos y metiéndose en la pelea, justo en una fecha en donde América, Millonarios, Cali, Llaneros dejaron puntos en el camino.

La jornada dominical del fútbol colombiano dejó dos empates y una goleada. El viernes 17 de abril comienza la fecha 17, con Jaguares vs. Pasto.

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