En un duelo lleno de alternativas, Millonarios FC empató 2-2 frente a Fortaleza CEIF en El Campín, en un resultado que dejó sensaciones encontradas para el conjunto capitalino.

El empate evidenció errores defensivos en Millonarios: Fortaleza sacó provecho de sus virtudes

Fortaleza golpeó primero con una fórmula clara: el juego aéreo. Al minuto 13, Juan Sebastián Herrera conectó un centro desde la banda para el 0-1. Millonarios respondió con insistencia y encontró el empate tras un error del portero visitante que fue bien aprovechado por Leonardo Castro.

El equipo azul mostró su mejor versión antes del descanso y logró dar vuelta al marcador con una acción colectiva que culminó Sebastián Valencia para el 2-1.

Pero en la segunda mitad, la falta de solidez volvió a pasar factura. Fortaleza repitió su libreto ofensivo y, nuevamente por arriba, Herrera firmó el 2-2 definitivo al minuto 57.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay - fecha 14

1. Atlético Nacional - 30 puntos

2. Deportivo Pasto - 27 puntos

3. Junior - 25 puntos

4. Once Caldas - 24 puntos

5. Deportes Tolima - 23 puntos

6. Millonarios - 21 puntos

7. América - 21 puntos

8. Internacional - 21 puntos

9. Bucaramanga - 19 puntos

10. Deportivo Cali - 19 puntos

11. Águilas Doradas - 19 puntos

12. Santa Fe - 18 puntos

13. Llaneros - 17 puntos

14. Medellín - 16 puntos

15. Fortaleza - 15 puntos

16. Cúcuta - 11 puntos

17. Alianza - 11 puntos

18. Jaguares - 11 puntos

19. Boyacá Chicó - 8 puntos

20. Pereira - 6 puntos