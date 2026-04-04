La fecha 15 de la Liga BetPlay Dimayor bajó el telón con dos resultados clave que ajustaron la tabla de posiciones: el empate 1-1 entre Inter Bogotá y Fortaleza FC, y la victoria del Deportivo Cali sobre Junior de Barranquilla.

En la parte alta, Atlético Nacional se mantiene firme como líder con 31 puntos, seguido por Deportivo Pasto (28) y Deportes Tolima (26), que continúan en la pelea por asegurar su clasificación anticipada.

El cuarto lugar es para Once Caldas con 25 unidades, las mismas que tiene Junior, que pese a la derrota se sostiene en la quinta casilla. Más atrás aparece América de Cali con 24 puntos, aún dentro del grupo de privilegio.

La gran novedad de la jornada la protagoniza el Deportivo Cali, que con su triunfo llegó a 22 puntos y escaló a la séptima posición, metiéndose de lleno en la zona de clasificación. Comparte puntaje con Inter Bogotá, que es octavo tras su empate en el clásico capitalino. En el cierre de la fecha quince el cambio más significante fue la salida de Millonarios del grupo de posibles semifinalistas.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la derrota de Junior contra Cali

1. Atlético Nacional - 31 puntos

2. Deportivo Pasto - 28 puntos

3. Deportes Tolima - 26 puntos

4. Once Caldas - 25 puntos

5. Junior - 25 puntos

6. América - 24 puntos

7. Deportivo Cali . 22 puntos

8. Internacional - 22 puntos

9. Millonarios - 21 puntos

10. Llaneros - 20 puntos

11. Bucaramanga. 19 puntos

12. Águilas Doradas - 19 puntos

13. Santa Fe - 18 puntos

14. Medellín - 17 puntos

15. Fortaleza - 16 puntos

16. Jaguares - 14 puntos

17. Cúcuta - 12 puntos

18. Alianza - 12 puntos

19. Boyacá Chicó - 11 puntos

20. Pereira - 6 puntos