¡Atención América! DIMAYOR tomó una decisión sobre el caso Yhormar Hurtado

El caso de Yhormar David Hurtado Torres, jugador del América de Cali, ya tiene una primera decisión del Comité Disciplinario del Campeonato. La DIMAYOR determinó una suspensión provisional de siete días calendario para el futbolista, mientras avanza la investigación relacionada con hechos ocurridos durante las dos primeras jornadas de la Liga BetPlay II-2026.

La decisión quedó consignada en la Resolución 071, fechada el 4 de agosto de 2026. El proceso se originó a partir de denuncias de partido presentadas por IDBDC Albinegro S.A. y Deportivo Boyacá Chicó Fútbol Club, correspondientes a los compromisos de la primera y segunda fecha, respectivamente.

De acuerdo con el documento, las denuncias plantearon la presunta comisión de infracciones contempladas en los literales b) y d) del artículo 83 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol, además de solicitar la aplicación del artículo 34 de la misma normativa.

Hurtado y América, pendientes: DIMAYOR ya tomó una decisión

El Comité explicó que, ante la relevancia de los hechos denunciados y la necesidad de recopilar todos los elementos de prueba, optó por una medida provisional.

La determinación busca garantizar el debido proceso y evitar que la participación del futbolista durante la investigación pueda afectar el desarrollo de la competencia o la efectividad de una eventual decisión definitiva.

La autoridad disciplinaria también sustentó su decisión en el artículo 51 del Código Disciplinario de la FIFA, que permite adoptar medidas provisionales para garantizar la administración de justicia, mantener la disciplina deportiva, evitar daños irreparables o por motivos de seguridad.

DIMAYOR se pronunció por el caso Hurtado: jugador de América fue suspendido provisionalmente

La DIMAYOR aclaró, además, que la suspensión adoptada no constituye todavía una sanción definitiva sobre el caso. El Comité continuará con la investigación y deberá analizar las pruebas antes de tomar una determinación de fondo.

Hurtado, por ahora, queda apartado temporalmente de las competencias del fútbol profesional colombiano durante siete días. La medida puede ser recurrida mediante recurso de reposición ante el propio Comité y de apelación ante la Comisión Disciplinaria de la DIMAYOR.

El caso queda así abierto a nuevas decisiones mientras se esclarecen los hechos denunciados y se garantiza el debido proceso de las partes involucradas.