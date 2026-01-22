Atlético Bucaramanga anunció a su último refuerzo para 2026

Atlético Bucaramanga se sigue armando para la temporada 2026 en la que además de disputar la Liga BetPay, tendrá como gran reto la fase preliminar de la Copa Conmebol Sudamericana, en la que el conjunto 'leopardo' chocará con América de Cali.

Este jueves 22 de enero, el cuadro santandereano hizo oficial la contratación de su último refuerzo.

Lea también Bucaramanga inició con pie derecho: remontada contra Millonarios

Se trata del extremo Emerson Geovanny Batalla Martínez, quien llega a Bucaramanga, después de disputar la temporada 2025 en el Juventude de Brasil.

"¡𝐁𝐢𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐨 𝐚𝐥 𝐞𝐪𝐮𝐢𝐩𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐎𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞, 𝐄𝐦𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧!💥Potencia, velocidad regate y una batalla por la banda portando nuestra camiseta. ¡𝐕𝐚𝐦𝐨𝐬, 𝐋𝐞𝐨𝐩𝐚𝐫𝐝𝐨!🔰", publicó Bucaramanga en sus redes sociales al presentar al jugador.

Recorrido de Emerson Batalla

Emerson Batalla llega a Atlético Bucaramanga, después de jugar 36 partidos con Juventude. En el exterior, el futbolista de 24 años también ha hecho parte de Patronato y Talleres de Argentina.

Lea también Liga BetPlay 2026-I: altas y bajas del mercado de fichajes

En Colombia, Batalla ha vestido las camisetas de América de Cali, Deportivo Independiente Medellín, Santa Fe y Alianza FC.

Refuerzos de Atlético Bucaramanga

Para disputar la temporada 2026, Atlético Bucaramanga también ha fichado a Brandon Caicedo, Martín Rea y Jhon Freddy Salazar.