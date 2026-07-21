Atlético Nacional arrancará el semestre con tres bajas confirmadas: conozca los nombres

Atlético Nacional tendrá su primer desafío oficial del segundo semestre de 2026 este martes, cuando enfrente a Tigres por la Copa BetPlay, pero el equipo dirigido por su cuerpo técnico no podrá contar con toda su plantilla debido a algunas novedades médicas que afectan la conformación del equipo.

Nacional sorprendió con su convocatoria: tres nombres no estarán contra Tigres

El cuadro verdolaga dio a conocer su parte médico, en el que confirmó tres ausencias para el compromiso copero. La principal novedad está relacionada con Alfredo Morelos, quien no estará disponible para el duelo ante Tigres debido a una intoxicación alimentaria.

Según el reporte oficial del departamento médico del club, el delantero tiene previsto regresar a los entrenamientos el próximo martes 21 de julio.

Otra de las bajas es Cristian Arango, quien presentó una fatiga muscular en el isquiotibial del muslo derecho. El atacante será evaluado de acuerdo con su evolución y por ahora su regreso a los trabajos dependerá de la respuesta física que tenga en los próximos días.

Atlético Nacional llega con tres bajas para su debut oficial ante Tigres en la Copa BetPlay

La situación más compleja para Atlético Nacional es la de Emilio Rivero, quien sufrió una fractura del segundo metatarsiano del pie derecho.

El defensor tendrá una incapacidad proyectada de aproximadamente ocho semanas, por lo que estará alejado de las canchas durante buena parte del inicio del semestre.

Estas ausencias llegan justo cuando Nacional se prepara para afrontar su primer partido competitivo después de la pretemporada. El duelo frente a Tigres marcará el comienzo del camino del equipo antioqueño en la Copa BetPlay, torneo en el que buscará avanzar y sumar un nuevo título a sus vitrinas.

El cuerpo técnico tendrá que analizar alternativas para suplir las bajas, especialmente en ataque, donde Morelos y Arango representan dos opciones importantes para la generación de juego y la definición.

Además, la lesión de Rivero obliga a reorganizar la zona defensiva en un momento clave de la temporada.

Atlético Nacional espera iniciar con pie derecho el semestre, en el que tendrá participación en las competencias locales y buscará recuperar protagonismo luego de los resultados obtenidos en la primera mitad del año. El partido contra Tigres será la primera prueba oficial para medir el estado del plantel y las variantes disponibles.