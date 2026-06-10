Atlético Nacional envió mensaje a sus hinchas tras perder la Liga Betplay

Atlético Nacional rompió el silencio luego de perder la final del fútbol colombiano y publicó un sentido comunicado en el que asumió responsabilidades por la derrota, agradeció el respaldo masivo de su afición y prometió tomar decisiones para corregir el rumbo de cara al futuro.

Bajo el título “¡Perdimos la final, pero no perdemos lo que somos!”, la institución verdolaga reconoció que no logró estar a la altura en los momentos decisivos de la serie y admitió que el resultado estuvo condicionado por errores acumulados desde el partido de ida.

Dura autocrítica de Nacional después de perder el título

“El equipo lo intentó hasta el final, pero no fue suficiente y ese es el resultado que tenemos que aceptar. Llegamos a esta final con una deuda deportiva del partido de ida que no supimos resolver a tiempo”, señaló el club en el documento difundido este martes.

Además de aceptar el golpe deportivo, Nacional realizó una autocrítica sobre el rendimiento mostrado en los encuentros definitivos: “No estuvimos al nivel que esta camiseta exige en los momentos que más importaban. Y eso duele más que el marcador”, expresó la institución.

Pese a la derrota, el club destacó el compromiso mostrado por el plantel a lo largo de la temporada y reiteró que la exigencia de pelear títulos seguirá siendo parte de su identidad: “Las finales son el lugar natural de Nacional”, aseguró el comunicado.

Atlético Nacional asumió la culpa por la derrota y envió mensaje a la hinchada

Uno de los apartados más emotivos estuvo dirigido a los aficionados. El club resaltó la fidelidad de su hinchada, recordando que 44.000 personas decidieron mantener su asistencia al partido definitivo pese a la posibilidad de solicitar la devolución de sus entradas. También destacó la presencia de 27.000 seguidores en el último entrenamiento y el acompañamiento de miles más a través de las plataformas digitales.

Finalmente, Atlético Nacional dejó claro que el análisis posterior a la derrota no se quedará únicamente en declaraciones. La institución anunció que evaluará lo ocurrido con honestidad y tomará medidas concretas para responder a la exigencia histórica del club: “Nos duele. Y está bien que duela porque Nacional no es un equipo cualquiera. No nos define una derrota, aquí caemos para levantarnos”, concluyó el mensaje verdolaga.