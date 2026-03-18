Atlético Nacional soñará con Rodrigo Contreras: ¡Campuzano, expulsado!

El clásico entre Millonarios FC y Atlético Nacional, válido por la jornada 12 de la Liga BetPlay 2026-I, tuvo un nuevo episodio de alta tensión que terminó marcando el rumbo del compromiso.

Apenas iniciaba el segundo tiempo, el conjunto antioqueño ya estaba en desventaja en el marcador tras el tanto de Rodrigo Contreras y además jugaba con diez hombres por la expulsión previa de William Tesillo. En ese contexto adverso, llegó otra acción que complicó aún más a la visita.

El mediocampista Jorman Campuzano protagonizó un cruce con Contreras tras un choque por la espalda. El volante reaccionó de forma airada, encarando al delantero en un cara a cara que subió rápidamente de tono. En medio del altercado, Campuzano realizó un movimiento adicional que fue interpretado como conducta antideportiva.

El árbitro Jhon Ospina no dudó en sancionar la acción y mostró la tarjeta roja directa, dejando a Nacional con nueve jugadores en un momento crítico del partido.

La expulsión terminó por condicionar el desarrollo del encuentro, en un clásico que volvió a estar marcado por la intensidad y las decisiones disciplinarias.