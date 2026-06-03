Autocrítica en Atlético Nacional: "trabajar esta semana fuerte para dar la vuelta el lunes"

Juan Manuel Zapata, referente del equipo antioqueño habló en la zona mixta luego de la derrota en la final de ida de Nacional 3-0 en condición de visitante. El centrocampista hizo un análisis y un diagnóstico de lo que fue el partido en el Romelio Martínez y de lo que esperan en el Atanasio Girardot contra Junior.

El mediocampista, importante para Nacional, aseguró: "Tenemos un gran equipo, grandes jugadores y seguramente con el apoyo de la hinchada, como siempre han estado en todos los momentos, tal vez daremos la vuelta”.

Zapata reconoce errores contra Junior: "no hay excusa de nada"

El partido de ida terminó con un resultado demasiado amplio: "Yo creo que en Medellín nosotros somos muy fuertes, la verdad, con el apoyo de nuestra gente es muy importante para que cada uno de nosotros sienta esa motivación”.

La prensa aprovechó el momento con el jugador para preguntarle por la motivación que hay que hacer para vencer en la final de vuelta: “Aparte las familias van a estar cerca de nosotros también. Pero yo creo que mejorar aspectos de pronto es ajustar jugadas, no hay excusa de nada, sabemos que de pronto hubo errores, pero sabemos que Medellín es por nosotros lo hacemos muy fuerte y porque lo dije, con el apoyo de nuestra gente dice que le vamos a dar la vuelta".

Junior y Nacional juegan la final de vuelta el próximo lunes 8 de junio

Alferdo Arias, DT de Junior hizo ver muy mal al equipo de Diego arias, que también hizo los cambios muy tarde, cuando el encuentro estaba resuelto: el mediocampista explicó por qué le costó tanto al equipo frente a Junior: "No sé, no te sabría decir, yo creo que esto es fútbol y al final yo creo que si me pongo a ver y los pocos recuerdos que puedo tener ya del juego, creo que tampoco es que haya llegado muchas veces que vos digas, no, es que llegaron 10 veces, no que fueron jugados muy puntuales y a lo mejor fueron un poco más eficaces ellos que nosotros hoy”.

Por último, desde el cuerpo técnico del Junior han sido muy respetuosos y cautos con el resultado, el 3-0 parece ser una mínima diferencia para los barranquilleros, como para los verdolagas.

Hayder agregó: “Creo que el poder de convencimiento a la vez también, que te he visto por ahí hablando y nada, yo creo que la invitación como lo venimos hablando nosotros acá es trabajar esta semana fuerte para dar la vuelta el lunes”.