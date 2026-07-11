Millonarios está listo para afrontar sus primeros compromisos de preparación con miras al segundo semestre de 2026. Antes de emprender viaje hacia Lima para enfrentar a Universitario, el mediocampista Mateo García compartió sus sensaciones sobre la pretemporada y dejó claro que el plantel tiene un objetivo común: cambiar la imagen que dejó el equipo durante la primera parte del año.

El conjunto dirigido por Fabián Bustos iniciará este 11 de julio una gira internacional que incluirá dos exigentes amistosos.

El primero será frente al campeón peruano en el estadio Monumental de Lima, mientras que una semana más tarde recibirá a Colo-Colo de Chile en El Campín.

Mateo García anticipa el primer reto de Millonarios: "Tenemos mucho por demostrar"

En la antesala del viaje, García destacó la intensidad del trabajo realizado durante las últimas semanas y aseguró que el grupo ha aprovechado la pretemporada para corregir los errores que marcaron el semestre anterior.

"La verdad es que se ha hecho una pretemporada bastante exigente, bastante fuerte, tratando efectivamente de corregir todo aquello en lo que se estuvo mal el primer semestre. Esperamos que este primer partido amistoso nos brinde esas buenas sensaciones que tenemos de la pretemporada que se ha hecho hasta el día de hoy", afirmó el volante.

El jugador reconoció que dentro del plantel existe un sentimiento de revancha y que el momento de las palabras quedó atrás. Ahora, considera que la única manera de responder a las expectativas de la hinchada será con resultados dentro del terreno de juego.

La advertencia de Mateo García antes del primer amistoso de Millonarios

"El grupo está bien. Realmente es poco lo que tenemos por hablar, yo creo, y mucho por demostrar. Únicamente queremos que empiece rápido el torneo y comenzar a mostrar los resultados que todos queremos ver en Millonarios", agregó.

Las declaraciones del mediocampista reflejan el ambiente que se vive en el vestuario azul, donde el equipo busca recuperar protagonismo tras un semestre por debajo de las expectativas.

Los amistosos frente a Universitario y Colo-Colo serán la primera oportunidad para evaluar el trabajo realizado durante la preparación y comenzar a consolidar la idea futbolística de Fabián Bustos antes del inicio oficial de la Liga BetPlay II-2026, un torneo en el que Millonarios aspira a volver a pelear por el título.