Baja sensible en el América: el jugador ya tiene equipo en el exterior

América de Cali continúa realizando movimientos en su plantilla de cara al segundo semestre de 2026 y ahora se confirmó una nueva salida.

El extremo venezolano Darwin Machís no seguirá vistiendo la camiseta escarlata y ya tiene definido su próximo destino en el fútbol internacional.

Mientras tanto, América de Cali sigue ajustando su nómina con varias salidas y movimientos en el mercado, con el objetivo de fortalecer su proyecto deportivo para las próximas competencias.

¿Quién se va del América? Salió del club y su nuevo destino ya fue revelado

El atacante nacido en Tucupita fue anunciado como nuevo jugador del Carabobo FC de Venezuela, equipo al que llegará en condición de préstamo por un año procedente del cuadro vallecaucano.

De esta manera, Machís cerrará una etapa en el fútbol colombiano que estuvo marcada por la irregularidad y por no alcanzar el protagonismo esperado tras su llegada.

Durante su paso por América de Cali, el futbolista disputó 19 partidos en la temporada, pero no logró consolidarse como una de las principales cartas ofensivas del equipo.

La falta de continuidad y algunos altibajos en su rendimiento llevaron a que ambas partes buscaran una alternativa para el segundo semestre del año.

Ahora, Darwin Machís regresará al fútbol venezolano para vivir su tercera experiencia en el FUTVE. El extremo tendrá la oportunidad de reencontrarse con su mejor versión en el Carabobo FC, dirigido por Daniel Farías, que trabaja en la construcción de un equipo competitivo para los nuevos desafíos.

Se confirma la salida de Darwin Machís: el venezolano ya tiene nuevo equipo

La llegada del venezolano tiene un ingrediente especial, pues apenas seis meses atrás fue protagonista de una de las derrotas más recordadas para el conjunto granate.

Machís marcó uno de los goles con los que UCV FC derrotó al Carabobo en la final absoluta del fútbol venezolano de 2025.

Esta será la tercera camiseta que defenderá el jugador en la liga de su país. Machís inició su carrera profesional en Mineros de Guayana, antes de dar el salto al fútbol europeo, donde pasó por diferentes clubes de España e Italia. Posteriormente regresó a Venezuela para jugar con UCV FC, equipo con el que consiguió el título absoluto, jugado el primer semestre del 2026 con los escarlatas.

Carabobo FC ya suma dos incorporaciones para afrontar la segunda mitad de 2026. Antes del anuncio de Darwin Machís, el club confirmó la llegada del arquero Miguel Silva como primer refuerzo.