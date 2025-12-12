Bava rompió el silencio y habló de su salida de Santa Fe y la oferta de Nacional

La coronación reciente de Jorge Bava con Cerro Porteño volvió a encender una pregunta que en Bogotá quedó sin responder: ¿por qué salió realmente de Santa Fe apenas meses después de ser campeón? El propio técnico uruguayo, ahora con dos títulos consecutivos en su palmarés, decidió aclarar una historia que tenía más versiones que certezas.





“No hubo oferta de renovación”: la inestabilidad que empujó su salida de Santa Fe

Tras ganar la Liga con Independiente Santa Fe, muchos esperaban que Jorge Bava se mantuviera como la cabeza de un proyecto a largo plazo. Sin embargo, en entrevista con Caracol Radio, el uruguayo fue directo y contó que el club nunca le garantizó continuidad más allá de 2025.

Según relató, mientras llegaba la opción de dirigir a Cerro Porteño, la comunicación interna en Santa Fe fue mínima e inesperada:

“El club sacó un comunicado tajante antes de que yo pudiera decírselo al presidente… nunca hubo una oferta de renovación o acercamiento. No existió eso, es la realidad”, explicó.

Para Bava, la falta de una propuesta formal y la ausencia de claridad sobre su futuro fueron claves para dar un paso al costado. Aunque la salida generó ruido entre hinchas y directivos, el entrenador reiteró que no hubo una decisión impulsiva, sino una consecuencia lógica de un escenario sin certezas.





El llamado de Atlético Nacional sí existió, pero Bava lo rechazó

En medio del revuelo por su salida, era inevitable que otros equipos del FPC preguntaran por él. Y así ocurrió, Atlético Nacional se acercó, aunque no oficialmente, para conocer su disponibilidad de cara a su proyecto deportivo.

Bava no lo negó, pero también dejó claro por qué dijo no:

“Con Nacional hubo acercamientos pero no de manera oficial. No me parecía ético cambiar de club en Colombia y más en plena competencia”.

El técnico uruguayo priorizó su respeto por Santa Fe y su compromiso con el torneo, pese a que ya sabía que su continuidad no estaba garantizada. Semanas después, la historia tomaría otro rumbo, llegó la oferta de Cerro Porteño, tomó la decisión y hoy celebra un nuevo título.





Un final brusco, pero un recuerdo imborrable

Pese al ruido, las especulaciones y la falta de claridad en su salida, Bava se quedó con lo positivo de su paso por Bogotá.

“Nada opacará los seis meses maravillosos que viví en Santa Fe… el regreso a Bogotá después del título me impactó”, dijo con gratitud.

Al final, la historia del uruguayo en el club cardenal fue corta, exitosa y marcada por decisiones que él mismo quiso explicar, Santa Fe no le ofreció estabilidad, Nacional sí se acercó, pero su ética deportiva pesó más