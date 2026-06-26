Bombazo: desde Perú aseguran que el negocio entre América y Universitario se desplomó

El futuro de Alex Valera parece estar definido, al menos por ahora. Cuando todo apuntaba a que América de Cali insistiría por el delantero peruano, desde Perú surgió una versión que prácticamente cierra la puerta a la operación.

El medio Zona Libre de Humo informó que la negociación entre el club colombiano y Universitario de Deportes no llegó a buen puerto y que el atacante continuará vistiendo la camiseta crema.

La información coincide con la postura que ha mantenido la dirigencia de Universitario durante los últimos días. Desde el club consideran que Valera es una pieza clave dentro del proyecto deportivo encabezado por el entrenador Héctor Cúper, por lo que nunca existió una intención real de desprenderse del goleador.

Alex Valera no llegará al América de Cali: en Perú dan por caída la negociación con Universitario

Uno de los primeros en revelar la posición del conjunto peruano fue el periodista Gustavo Peralta, quien aseguró que ni siquiera una mejora en la propuesta cambiaría el panorama.

"Lo de Álex Valera y América de Cali sigue en el mismo estatus. No sé si llegó la segunda oferta de América de Cali, pero así la hayan mejorado, no es intención de Universitario soltar a Valera", explicó durante el programa Modo Fútbol.

Peralta también reveló que el estratega argentino tiene grandes planes para el atacante de cara al segundo semestre de la temporada.

"Cúper quiere fortalecer su dupla de ataque entre Lapadula-Valera o si llega alguien más. Tengo entendido que en estos días la 'U' puede proponer una extensión del vínculo con Valera", agregó.

El fichaje que ilusionaba al América de Cali se cayó

Las declaraciones fueron respaldadas por el gerente deportivo de Universitario, Antonio García Pye, quien dejó claro que el club únicamente analizaría una eventual transferencia si esta resulta beneficiosa para todas las partes.

"Alex es un jugador fundamental para el equipo y realmente no tenemos ninguna intención de desprendernos de él. En la medida que haya una propuesta que beneficie tanto al club como al jugador, se va a evaluar. No es un jugador del que queremos desprendernos", manifestó en conversación con Depor.

Con este panorama y la información entregada por Zona Libre de Humo, todo indica que el interés del América de Cali no prosperará.

Salvo un giro inesperado en el mercado de fichajes, Alex Valera seguirá siendo una de las principales cartas ofensivas de Universitario para afrontar los retos de la temporada.