Bombazo en el Cali: solo falta un paso para confirmar su nuevo delantero

Deportivo Cali confirmó una de las noticias más importantes del mercado de fichajes en el fútbol colombiano. A través de un comunicado oficial, el club azucarero informó que alcanzó un principio de acuerdo con el delantero Carlos Arturo Bacca para convertirse en nuevo refuerzo del plantel profesional masculino.

La institución vallecaucana explicó que la operación aún no está completamente cerrada, ya que la incorporación del experimentado atacante depende de superar satisfactoriamente los exámenes médicos, firmar la documentación correspondiente y cumplir con los trámites administrativos necesarios para oficializar su contratación.

Deportivo Cali anunció principio de acuerdo con Carlos Bacca y está a un paso de fichar al experimentado delantero

Mientras se completan los procedimientos médicos y administrativos, la expectativa entre los aficionados crece por ver a Carlos Bacca vestido con la camiseta verdiblanca. De no presentarse inconvenientes durante el proceso, el experimentado delantero será anunciado oficialmente en los próximos días como nuevo jugador del cuadro caleño.

“Se llegó a un principio de acuerdo con el delantero colombiano Carlos Arturo Bacca para su vinculación al plantel profesional masculino”, señaló el Deportivo Cali en el comunicado divulgado este lunes.

Deportivo Cali está a un paso de anunciar un fichaje que sacude el mercado colombiano

De concretarse todos los requisitos pendientes, Bacca se convertirá en uno de los fichajes de mayor impacto para la Liga BetPlay II-2026.

El atacante, reconocido por su extensa trayectoria en el fútbol nacional e internacional, llegaría para reforzar el frente de ataque del conjunto verdiblanco en un semestre en el que el equipo buscará ser protagonista tanto en la Liga como en la Copa BetPlay.

El club también dejó claro que el proceso aún no ha finalizado y que cualquier novedad será comunicada únicamente a través de sus canales oficiales.

La posible llegada del goleador representa un importante golpe sobre la mesa por parte del Deportivo Cali, que continúa reforzando su plantilla con el objetivo de recuperar el protagonismo en el fútbol colombiano.