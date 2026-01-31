Boyacá Chicó Vs Santa Fe EN VIVO: hora y cómo VER la fecha 4 de la Liga BetPlay

Independiente Santa Fe visita este sábado 31 de enero a Boyacá Chicó en el estadio de La Independencia de Tunja en partido válido por la fecha 4 de la Liga BetPlay-I de 2026.

'Cardenales' y 'ajedrezados' disputan el compromiso con a necesidad de conseguir la primera victoria en el certamen.

Hasta el momento, Santa Fe registra tres puntos, después de tres empates, mientras que Boyacá Chicó cuenta con una unidad, luego de una igualdad y dos derrotas.

Para el partido de este sábado, el conjunto 'cardenal' no presentará grandes novedades en su nómina, ya que se mantiene Andrés Mosquera Marmolejo, Emmanuel Olivera, Daniel Torres y Hugo Rodallega como sus máximos referentes.

Por Boyaá Chicó se destaca la presencia de Jairo Molina, quien se ha consolidado como capitán y jugador de mayor experiencia en el conjunto de Tunja.

Boyacá Chicó Vs Santa Fe: fecha, hora y cómo VER EN VIVO la Liga BetPlay

El partido entre Boyacá Chicó contra Independiente Santa Fe por la fecha 4 de la Liga BetPlay se disputa este sábado 31 de enero a partir de las 6:10 de a tarde en el estadio de La Independencia de Tunja.

El compromiso se puede VER EN VIVO por Win Sports+.