Bucaramanga sufre mala noticia en la recta final de los cuadrangulares

Atlético Bucaramanga mantiene viva la opción de llegar a la final de la Liga BetPlay del segundo semestre de 2025 al estar en la segunda posición del grupo B con siete puntos, luego de dos victorias, un empate y una derrota.

Para acercarse aún más a la clasificación, el conjunto 'leopardo' afrontará una final anticipada este miércoles 3 de diciembre recibiendo en el Estadio Departamental Américo Montanini a Deportes Tolima, que lidera la zona con diez unidades.

Baja en Bucaramanga en plenos cuadrangulares

A pocas horas para el partido contra Deportes Tolima, el cuerpo médico de Atlético Bucaramanga confirmó una importante baja.

Se trata del mediocampista Gustavo Charrupí, quien sufrió una "contusión asociada a edema óseo en el peroné de la pierna derecha".

"El Club Atlético Bucaramanga, a través de su Departamento Médico, informa a la opinión pública y a los medios de comunicación que el jugador Gustavo Charrupi presenta una contusión asociada a edema óseo en el peroné de la pierna derecha", señaló el conjunto leopardo en un comunicado oficial.

Ante este panorama, el mediocampista se perdería, por lo menos el duelo contra Deportes Tolima por la fecha 5 de los cuadrangulares en la Liga BetPlay, ya que el tiempo de recuperación dependerá de la evolución que demuestre.

"El futbolista ya se encuentra bajo tratamiento y en seguimiento permanente por parte del equipo médico del club. El tiempo estimado de retorno a la competencia dependerá de la evolución clínica del jugador en los próximos días", se agregó..

Cuentas de Bucaramanga para clasificar

Para clasificar a la gran final de la Liga BetPlay, Atlético Bucaramanga necesita derrotar a Deportes Tolima en la fecha 5, pero además superar a Independiente Santa Fe en la sexta jornada.

Del mismo modo, el cuadro 'leopardo' requiere que Deportes Tolima pierda puntos en la última jornada, cuando se mida a Fortaleza.